三振王來犯 悍將苦吞新莊9連敗

猿隊張閔勛單場雙安2打點，包括勝利打點。 （記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕賽前就暫居聯盟三振王的樂天桃猿王牌威能帝，昨在堪稱福地的新莊球場面對富邦悍將，6局投球任內再追加10次三振，再加上17支安打奧援，率隊8：0大勝富邦。

猿隊威能帝先發6局投出10次三振，本季累計141次穩居三振王。 （記者陳志曲攝）

儘管到新莊是作客，威能帝自前年季中來台，在此地收下4勝0敗。相較之下，連同主場借給統一獅但遭橫掃，富邦悍將在「新莊城堡」吞下9連敗，和1999年三商虎並列史上次多。

威能帝首局雖被林澤彬敲安，同局再對張育成投出保送，但連續2次三振化解危機，不僅奪下本季第11勝，更以141次三振持續在榜上領先群雄，遙遙領先以119K排第2的中信兄弟羅戈。

威能帝坦言，賽前就感覺身體狀況不錯，但到比賽結束才知自己在新莊還沒輸過球，「其實也不覺得富邦就比較弱，每支球隊實力都相當，專注在做好份內工作而已。」

去年威能帝已是樂天輪值重要一員，累計單季10勝、防禦率3.50，K/9值則是6.7。今年威能帝再進化，目前K/9值來到9.0，平均1局1K，坦言針對奪三振能力有所調整，「我知道自己可以投三振，去年沒有投很多，今年有特別朝這個方向前進。」

樂天總教練古久保健二指出，威能帝一如往常交出很漂亮的表現，首局滑球還沒有投得非常準確，但直球具備威力，「他的直球有力量，也能控到很好的位置，是他最重要的武器。」

