U18世界盃棒球賽》美超強死對「投」 我無安打吞敗

任右昨與波雷蒙上演台美頂尖左投大對決，飆出生涯最快球速150公里。 （棒協提供）

今對巴拿馬非贏不可 陳世展先發

台灣隊昨遭美國隊完封，隊員們彼此加油打氣。（棒協提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕U18世界盃美國隊展現超強投手戰力，昨波雷蒙先發5局、格林傑後援2局，聯手狂飆13K無失分，賞給台灣隊「無安打比賽」，最終美國就以4：0完封台灣，在B組預賽兩戰全勝。1勝1敗的台灣隊今天下午5點半遭遇巴拿馬，推出今年中職選秀獲樂天桃猿第3輪指名的下勾投手陳世展先發，總教練廖宏淵表明，這一場非贏不可。

王奕翔最快球速都在147公里以上。（棒協提供）

身高188公分的左投波雷蒙是台灣隊死對頭，3年前U15世界盃他對台灣先發5局僅被敲1安飆4K無失分拿下勝投，這次入選U18美國隊，昨先發用74球投5局狂飆11K另有2次四壞保送，最快球速154公里，台灣隊直到5局上才靠江庭毅保送，許書誠短打推進上二壘，也是團隊全場唯一1次進佔得點圈。

林珺希最快球速在147公里以上。（棒協提供）

格林傑在6局上接手，投2局出現2次觸身球、送出2K，進帳救援成功。台灣隊慘吞13K中，有12次揮空遭三振，完全沒有打者把球打到外野。

何樺最快球速在147公里以上。（棒協提供）

台灣隊打線全面熄火，守備也狀況百出，3局下游擊手許書誠、投手劉任右都有機會抓到出局數，最終形成安打多掉2分，5局下二壘手吳承皓傳球失誤讓對方打者上一壘，布里克掃出二壘安打直接送回壘上跑者，6局下許書誠發生漏接失誤，讓對方再添保險分。

美國隊全場只敲4安包含1支長打，無奈台灣隊自亂陣腳，所失4分都跟失誤、守備瑕疵有關，投打守都落居下風。

劉任右對決 投出最快球速150里

身高186公分的劉任右今年暑假升上平鎮高二，與波雷蒙上演台美頂尖左投大對決，還飆出生涯最快球速150公里，先發3局被敲3安失2分承擔敗投，王奕翔、何樺、林珺希接手各投1局，總計失2分都非責失，3人最快球速都在147公里以上。

