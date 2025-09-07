美網》艾卡拉茲決戰辛納 大咖觀眾有川普

喬科維奇今年四大賽都打進4強，但無法拿到決賽門票。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙名將艾卡拉茲昨在美國網球公開賽男單4強賽，以6：4、7：6（7：4）、6：2擊敗38歲的喬科維奇，自2022年再度闖進決賽，也是連續第3場大滿貫和義大利宿敵辛納爭冠，屆時美國總統川普將蒞臨現場觀戰。

辛納力退加拿大的阿里辛，連兩年晉級美網決賽。（歐新社）

艾卡拉茲讚喬科維奇 表現如25歲令人欽佩

艾卡拉茲連續第3場大滿貫和義大利宿敵辛納爭冠。（路透）

22歲的艾卡拉茲在中央球場爆滿觀眾面前，力退大滿貫24冠傳奇喬科維奇，終止去年巴黎奧運金牌戰、年初澳網8強的2連敗，艾卡拉茲說，「這對我意義重大。喬科維奇今年四大賽都打進4強，無懼新生代挑戰，表現就像25歲，令人欽佩。」

世界球王辛納在4強賽以6：1、3：6、6：3、6：4力退加拿大的阿里辛，連兩年晉級美網決賽，並延續去年澳網迄今的硬地大滿貫27連勝。24歲的他自去年美網起已連續五度躋身大滿貫決戰。

辛納生涯對戰艾卡拉茲以5勝9負居下風，艾卡拉茲今年法網逆轉勝，辛納則在溫網甜蜜復仇，如今兩人又在美網狹路相逢，連續3場大滿貫爭霸已是公開年代首見，辛納若未能在美網衛冕成功，世界球王頭銜將拱手讓給艾卡拉茲。

辛納、艾卡拉茲包辦近兩年來8場大滿貫男單冠軍，連喬科維奇都難攖其鋒，他坦承5盤3勝制已打不過兩名新星，「輸球從來都不是什麼好玩的事，但如果能選擇，我寧願輸給這兩個傢伙。」

