晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》雲豹交流賽 逆轉日本熊本Volters

2025/09/07 05:30

雲豹新任總教練羅德爾。（雲豹提供）雲豹新任總教練羅德爾。（雲豹提供）

送給新主帥羅德爾執教首勝

克羅馬。（雲豹提供）克羅馬。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／桃園報導〕台啤雲豹昨在桃園楊梅體育園區體育館舉行的台日友好城市交流賽，以69：58逆轉日本B聯盟第二級勁旅熊本Volters，送給新主帥羅德爾執教首勝。

台啤雲豹昨在台日友好城市交流賽，逆轉擊敗日本B聯盟第二級勁旅熊本Volters。 （雲豹提供）台啤雲豹昨在台日友好城市交流賽，逆轉擊敗日本B聯盟第二級勁旅熊本Volters。 （雲豹提供）

雲豹本季揮別率球隊拿下首冠的總教練查爾斯，改由前德國男籃主帥羅德爾執掌兵符，昨也是羅德爾督軍的首場公開比賽，團隊上半場手感不佳陷入31：37落後，易籃後除找回準星，防守也回神，末節一度領先14分，且讓對手單節只拿9分，成功捍衛主場。

羅德爾感謝雲豹願意給他帶領球隊的機會，「這是支極具進攻天賦的球隊，未來我也會更強調防守上的溝通與輪轉，今天我們讓對手下半場只拿21分，很開心看到團隊後面兩節做出修正，拿下勝利。」

雲豹上季在TPBL以第5名作收，本季補進後衛曹薰襄、新秀徐宏瑋，朝隊史第2冠邁進，營運長顏行書表示，結束與熊本隊的交流賽後，將陸續與國王、特攻、PLG獵鷹進行練習賽，備戰10月開打的新賽季。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中