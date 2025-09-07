TPBL》雲豹交流賽 逆轉日本熊本Volters

雲豹新任總教練羅德爾。（雲豹提供）

送給新主帥羅德爾執教首勝

克羅馬。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／桃園報導〕台啤雲豹昨在桃園楊梅體育園區體育館舉行的台日友好城市交流賽，以69：58逆轉日本B聯盟第二級勁旅熊本Volters，送給新主帥羅德爾執教首勝。

台啤雲豹昨在台日友好城市交流賽，逆轉擊敗日本B聯盟第二級勁旅熊本Volters。 （雲豹提供）

雲豹本季揮別率球隊拿下首冠的總教練查爾斯，改由前德國男籃主帥羅德爾執掌兵符，昨也是羅德爾督軍的首場公開比賽，團隊上半場手感不佳陷入31：37落後，易籃後除找回準星，防守也回神，末節一度領先14分，且讓對手單節只拿9分，成功捍衛主場。

羅德爾感謝雲豹願意給他帶領球隊的機會，「這是支極具進攻天賦的球隊，未來我也會更強調防守上的溝通與輪轉，今天我們讓對手下半場只拿21分，很開心看到團隊後面兩節做出修正，拿下勝利。」

雲豹上季在TPBL以第5名作收，本季補進後衛曹薰襄、新秀徐宏瑋，朝隊史第2冠邁進，營運長顏行書表示，結束與熊本隊的交流賽後，將陸續與國王、特攻、PLG獵鷹進行練習賽，備戰10月開打的新賽季。

