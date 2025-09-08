美網》莎巴蓮卡女單連莊 小威之後第一人

莎巴蓮卡成為11年來首位在美網女單衛冕成功的選手。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕汲取失敗教訓的莎巴蓮卡勢不可擋，6：3、7：6（7：3）力退失誤橫生的安尼西莫娃，白俄羅斯世界球后不但在美國網球公開賽贏得職業生涯第4座大滿貫女單冠軍，並榮膺11年來首位衛冕成功的女將。

力退安尼西莫娃

報溫網之仇

「太瘋狂了，為了這場大賽的勝利，所有那些艱難教訓都值得了。」27歲正處巔峰的莎巴蓮卡，歷經今年初澳網硬地、6月法網紅土決戰都功虧一簣，甚至賽後失言挨罵的慘痛打擊，年度四大賽壓軸的美網硬地牢牢把握機會，直落2強壓地主第8種子，也回報7月溫網草地4強不敵安尼西莫娃之仇，「我決定控制情緒，不再被情緒影響，無論發生什麼都不重要，就是全力以赴，專注爭取每1分。」

如同左臂上醒目虎頭刺青，好強且渴望勝利的莎巴蓮卡，捲土重來改用發燙球拍說話，關鍵時刻不再失手，次盤挾著連19次搶7得手紀錄關門，在紐約法拉盛公園笑擁大滿貫百勝，完成自我救贖並獨享500萬美元（約1.54億台幣）獎金，她也是2014年美國天后小威廉絲以來首位連莊的女單冠軍，足讓苦樂參半賽季不再徒留遺憾。

辛納、艾卡拉茲 雙雄爭冠

壓軸男單冠軍戰，則是精準與天賦的終極較量。冷靜沉穩如同機器的義大利頭號種子辛納，再度決戰打法靈活全面的西班牙第2種子艾卡拉茲，龍爭虎鬥備受矚目。被譽為「三巨頭接班人」的新世代宿敵，今年連續三項大滿貫爭冠已是公開年代首見盛況，激烈競爭與強大統治力展露無遺，屆時紐約法拉盛的最終贏家，還將決定世界球王誰屬。

