晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

U16亞洲盃男籃賽》王以勒絕殺三分彈 台灣收下第7

2025/09/08 05:30

男籃隊長王以勒飆進逆轉3分球。（取自FIBA官網）男籃隊長王以勒飆進逆轉3分球。（取自FIBA官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣隊長王以勒昨關鍵時刻展現強心臟，在U16亞洲盃男籃賽排名賽，飆進壓哨逆轉三分彈，助隊以105：103氣走巴林，收下第7名。

王以勒是上學年度JHBL國中聯賽MVP，也是此次代表隊總教練吳正杰在金華國中的子弟兵，他在本屆U16亞洲盃出賽7戰，平均攻下18.1分，外線命中率41.5%，成為團隊火力要角。

台灣隊昨在7至8名排名賽浪費一度14分領先，在第三節結束前被巴林追到81：81，末節雙方你來我往，台灣隊在倒數2.1秒以102：103落後之下，將最後一擊交給王以勒操刀，他頂住壓力在外線冷靜出手順利破網，下一秒立刻被湧上前的隊友壓倒在地慶祝。

7戰平均18.1分

教頭讚譽有加

吳正杰透露，王以勒對自己要求很高，而且心理素質很強，對愛徒讚譽有加。王以勒接下來將在南湖高中展開HBL生涯，希望能與幸宇勝、周佑承等高三學長，助隊連2年闖進4強殿堂。

男籃賽事落幕後，U16女籃亞洲盃將在本月9月22日至28日於馬來西亞登場，台灣隊上屆拿下第4名，獲得隔年U17世界盃門票，本屆一樣由民族實中許秀勉教練領軍，預賽與南韓、菲律賓及澳洲同為A組。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中