U16亞洲盃男籃賽》王以勒絕殺三分彈 台灣收下第7

男籃隊長王以勒飆進逆轉3分球。（取自FIBA官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣隊長王以勒昨關鍵時刻展現強心臟，在U16亞洲盃男籃賽排名賽，飆進壓哨逆轉三分彈，助隊以105：103氣走巴林，收下第7名。

王以勒是上學年度JHBL國中聯賽MVP，也是此次代表隊總教練吳正杰在金華國中的子弟兵，他在本屆U16亞洲盃出賽7戰，平均攻下18.1分，外線命中率41.5%，成為團隊火力要角。

台灣隊昨在7至8名排名賽浪費一度14分領先，在第三節結束前被巴林追到81：81，末節雙方你來我往，台灣隊在倒數2.1秒以102：103落後之下，將最後一擊交給王以勒操刀，他頂住壓力在外線冷靜出手順利破網，下一秒立刻被湧上前的隊友壓倒在地慶祝。

7戰平均18.1分

教頭讚譽有加

吳正杰透露，王以勒對自己要求很高，而且心理素質很強，對愛徒讚譽有加。王以勒接下來將在南湖高中展開HBL生涯，希望能與幸宇勝、周佑承等高三學長，助隊連2年闖進4強殿堂。

男籃賽事落幕後，U16女籃亞洲盃將在本月9月22日至28日於馬來西亞登場，台灣隊上屆拿下第4名，獲得隔年U17世界盃門票，本屆一樣由民族實中許秀勉教練領軍，預賽與南韓、菲律賓及澳洲同為A組。

