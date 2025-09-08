雲豹版Michael哥 曹薰襄扛後場戰力

曹薰襄新球季轉戰雲豹，盼能爭取好表現。（雲豹提供）

靠暑假賽事 逐漸融入球隊

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL桃園雲豹上季以第5名作收，休賽季補強後場戰力，迎來26歲後衛曹薰襄，揮別上季在戰神苦無空間的低潮，他靠暑假的賽事逐漸融入球隊，新賽季雲豹版本的「Michael哥」值得期待。

曹薰襄過去兩季效力台北戰神，2024年曾入選T1聯盟年度進步獎，但在TPBL元年首季出賽22場，平均上場時間僅11分鐘，攻下3分、2助攻，休賽季以3年合約轉戰雲豹。

曹薰襄2022年在選秀就是獲得台啤英熊指名，因此也算是「鳳還巢」，但他坦言，總教練與團隊成員都不一樣，還是必須重新適應新的環境。雲豹新賽季迎來德國男籃前主帥羅德爾執掌兵符，曹薰襄指出，「教練的體系與要求都非常明確，很清楚告訴大家進攻、防守要做到什麼事，可能跟他是德國人有關，做事滿嚴謹的。」

曹薰襄與雲豹簽約後，隨隊打了福建同心盃、TAT成都站以及上週末與熊本Volters的交流賽，其中他在TAT賽事不僅助隊奪冠，還獲選最有價值球員。

曹薰襄坦言，上個球季上場時間比較受限，來到新的環境會努力幫助球隊，「在有上場的時候盡全力幫助球隊，爭取比去年更好的成績。」

