體育 即時新聞

林智勝引退賽 新光人壽冠名贊助

2025/09/08 05:30

新光人壽贊助原住民族棒球運動發展協會，台新新光金控董事長吳東亮（右）擔任見證人、新光人壽副董事長洪士琪代表捐款（左），與林智勝（中）合影。（新光人壽提供）新光人壽贊助原住民族棒球運動發展協會，台新新光金控董事長吳東亮（右）擔任見證人、新光人壽副董事長洪士琪代表捐款（左），與林智勝（中）合影。（新光人壽提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕台新新光金控子公司新光人壽上週末攜手味全龍，在台北大巨蛋連續3天冠名贊助林智勝引退系列賽，向生涯累計305轟的台灣全壘打王致上最高敬意。台新新光金控董事長吳東亮、新光人壽副董事長洪士琪及總經理黃敏義等經營階層，特別邀請上千位台新新光金控各子公司重要客戶及同仁到場應援。

台新新光吳東亮

偕千名員工應援

林智勝引退系列賽在上週五展開，由洪士琪與績優員工共同進行開球，並由今年U12世界盃代表台灣出賽的台北市福林國小球員擔任捕手，為系列賽揭開序幕，並象徵棒球世代的接力與傳承。在開球後，吳東亮、洪士琪、黃敏義也到場上和員工合影，共同留下代表榮耀的難得畫面，新光人壽還在大巨蛋場內設置專屬攤位，球迷只要完成互動遊戲即可獲得小禮物，還有機會獲得限量好禮抽獎券。

此外，新光人壽除由洪士琪代表捐款贊助林智勝長期支持的「中華民國台灣原住民族棒球運動發展協會」，並加碼宣布只要林智勝在比賽中每擊出一支全壘打，就再捐出2萬元，並由吳東亮擔任見證人，昨林智勝就在6局下轟出本季首轟、生涯第305轟。

林智勝引退系列戰分別以「榮耀再現」、「精神傳承」、「正式引退」三大主軸呈現，並邀請金曲歌王蕭敬騰、天后張惠妹，以及亞洲天王任賢齊接力獻唱。新光人壽長期致力ESG永續經營，實踐運動企業的社會責任，不僅支持國內棒球發展，也透過舉辦電競親子營、全國繪畫比賽、魔術方塊大賽、熱門街舞大賽、足球訓練營等多元活動，鼓勵全齡家庭踴躍參與。

