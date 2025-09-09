U18》10:2打趴澳洲 台灣提前晉級

台灣隊打敗澳洲，晉級超級循環賽。（棒協提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕在日本沖繩舉行的U18世界盃棒球賽，B組預賽，台灣隊前天1分險勝巴拿馬，昨對澳洲隊打線甦醒，加上先發投手王奕翔好投，4局被擊出5安打、4K、無失分，終場10:2擊敗對手，拿下3勝且提前晉級6強超級循環賽。

避免2敗晉級 今對德要贏

台灣隊預賽最後一戰今晚5點30分對德國隊，由於德國隊首戰已經擊敗澳洲，今即使澳洲爆冷擊敗美國、台灣隊輸給德國，3隊戰績並列的狀況下也不形成互咬，澳洲隊仍會遭淘汰，而預賽戰績將帶進超級循環賽，因此台灣隊為了避免帶2敗晉級，今對德國仍要全力求勝。德國昨以0比14遭巴拿馬痛宰。

桃猿王奕翔 先發4局封鎖

台灣隊昨推出樂天桃猿第5輪選進的王奕翔先發，首局他在2出局後遇到亂流，被澳洲隊中心打線連3打席敲安造成滿壘。王奕翔隨即傳二壘牽制出局，另類方式化解危機。

1局下，台灣隊靠著單局4支安打和對方失誤，攻下5分，此後攻勢不斷，包括李楷棋清壘三壘打在內，3局打完一度取得能提前結束比賽的第10分，但5局上因失誤，間接讓澳洲隊拿回1分，比賽因而打滿7局分勝負。王奕翔4局被擊出5安打、無失分。

團隊5安打 打擊仍待加溫

台灣隊昨雖首次進帳雙位數得分，但團隊合計5安打並不算多，而對方失分有4分是非自責分。包含遭美國隊無安打完封在內，台灣隊前4戰團隊打擊率低至1成83，排名倒數第5；投手群累積27局、防禦率1.04排名第4，複賽將遭遇A組日本、波多黎各等強敵，台灣投打面臨更嚴峻考驗。值得一提的是，堪稱本屆「大魔王」等級的美國隊，4戰全勝之外，團隊防禦率是超頂尖的0.27，僅有1分是自責分。

