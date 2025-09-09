晴時多雲

體育 即時新聞

代打得點圈打擊率7成5 胡金龍20日謝幕 球迷敲碗「真的要退嗎」

2025/09/09 05:30

胡金龍（右）接力林智勝，20日將舉行引退賽。（資料照）胡金龍（右）接力林智勝，20日將舉行引退賽。（資料照）

〔記者龔乃玠／台中報導〕味全龍林智勝前天引退賽戲劇性開轟落幕，接下來由統一獅胡金龍在9月20日澄清湖球場接棒，上週獅象系列賽2次代打敲安，已連3場代打建功，逼近聯盟單季代打最多的13安、17打點，有機會在引退前再創紀錄。

林智勝在大巨蛋連續3天盛大引退系列賽，胡金龍也有透過社群媒體，「辦得很盛大欸，感覺壓力不小，他值得這樣的場面，光榮退役！」過去兩人多次在國家隊打拚，胡金龍直言，跟林智勝一起打球很輕鬆，「他總是用老大哥心態來帶年輕選手，讓我們在場上不會這麼有壓力。」

「差不多了啦」

想多陪小孩

現年41歲的胡金龍，即便距離引退賽剩12天，卻仍是獅隊不可或缺的重要戰力，今年職司代打合計18打數敲10支安打，外帶12分打點，得點圈打擊率是破天荒的7成50，不少球迷都納悶詢問：「真的要退嗎？」

「差不多了啦！」胡金龍得知球迷反應後笑說，維持這樣的成績有難度，只是運氣比較好，「引退是跟家人討論的結果，想花多點時間陪小孩，而年輕選手才是球隊的主角，我們是輔助角色。」

胡金龍引退巡禮陸續收到味全、樂天和台鋼的紀念禮，而他在17日生涯最後一次作客前東家富邦悍將的主場新莊球場，據悉富邦球團也有意準備引退禮。談到20日的引退賽，胡金龍說：「希望有個好的ending。」

