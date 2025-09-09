兩樣情！兄弟拚明勝率第一M14亮燈 悍將週五恐收狀元籤

兄弟最快明天點亮年度勝率第一的魔術數字M14。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟最近13戰拿下9勝，全年與下半季戰績都保持領先，最快明天在澄清湖點亮年度勝率第一的魔術數字M14，明年季中選秀會第一順位也有機會在本週提前確定，富邦悍將最快12日（週五）收下8年來第4支狀元籤。

中信上週末在主場洲際與統一獅正面廝殺，三連戰打成兩場各取1勝，兩隊勝差維持2.5場，如果今、明兩天在澄清湖二連戰橫掃台鋼雄鷹，同一時間統一在嘉義市對樂天桃猿兩戰皆墨，在兩隊勝差4.5場大於剩餘對戰4場的條件下，中信將點亮年度勝率第一魔術數字M14，中信上半季對台鋼雖是一面倒的3勝9敗，下半季卻取得4勝3敗的優勢。

富邦自2017年接手義大犀牛後，曾於2018、2021、2024年獲得選秀第一順位，分別指名戴培峰、江少慶、張育成為狀元，由於本季大多時間位於墊底，全年戰績最多拿到54勝，目前同為49勝且至少有1和的台鋼、味全龍各再添5勝，富邦就確定是本季爐主，若10日起與味全直接交手兩場都輸，且台鋼在澄清湖二連戰橫掃中信，只要12日在澄清湖再輸台鋼，明年選秀狀元籤就提前到手。

台鋼魔鷹缺陣

恐影響進季後賽

台鋼是本週的另一個焦點，受到洋砲魔鷹因傷缺陣兩週的影響，最近8戰輸掉6場，最關鍵是對樂天、味全這兩個三連戰都只拿1勝，全年戰績先把第3名讓給樂天，再被味全追到只差1場，即便本週5場賽事都在澄清湖有主場優勢，如果魔鷹無法傷癒復出，陣中依舊無人可以填補打線缺口，恐與隊史首張季後賽門票漸行漸遠。

