客套與尷尬之後 李洋要來真的

2025/09/09 05:30

運動部今將正式掛牌，招牌暫時覆蓋紅布加以保護。（體育署提供）運動部今將正式掛牌，招牌暫時覆蓋紅布加以保護。（體育署提供）

「運動部要來了！」台灣史上第一位運動部部長李洋今天正式走馬上任，在一連串的強勢力挺、客套與尷尬氣氛之後，頂著奧運雙金光環的李洋，就要真槍實彈上陣了，台灣的運動領域邁向一個全新、巨大的想望，春風滿面的李洋任重道遠。

運動部今天掛牌成立，精心規畫在台大體育館進行部長布達儀式，廣邀台灣運動界重要人士見證這歷史的一刻，與此同時，將升任運動部次長作為李洋副手之一的體育署署長鄭世忠，正在體育大樓的辦公室加緊收拾打包，趕忙移駕到隔壁屬於次長的空間，原本署長室將作為李洋部長新官上仼的辦公處所，李洋就在這樣尷尬的局面下，空降官僚體系接掌運動部。

正式深入侯門之前，李洋行事謹慎，雖正式被任命部長之尊已有些時日，為免落人口實，未曾到體育大樓瞭解運動部相關業務，待今天上任之後好好補課，倒是在李洋上任之前，官僚體系內已有高人出手，為未來運動部的業務推展先行「清理戰場」，核心的競技運動業務人事已經先異動。

30歲的李洋銜命開展運動部的新局，看似面臨嚴苛挑戰，不過總統賴清德力挺李洋不餘遺力，在本報獨家專訪中再為李洋背書，認為他「沒有三兩三，不敢上梁山」，李洋有辦法得到兩面奧運金牌的堅毅精神，相信運動部的業務很快就會上手，賴清德也相信運動部次長們和幕僚將傾力相助，李洋不會單打獨鬥。

除了來自層峰撐腰，還有豐沛的基層支持力量，日前他率運動部次長等官員赴教育部拜會部長鄭英耀，離開時李洋受到員工簇擁合照，他在臉書貼圖文稱遇到一場「小型見面會」，留言刷一整排正面鼓勵加油的聲浪，果然李洋的魅力非典型政治人物可堪比擬，從官場到庶民百姓都是李洋的後盾，可以放手一搏的底氣。

運動部來了！今天紅布揭下，對偶像李洋所有的想像也都將成過去，台灣的運動發展能不能翻轉奪牌主義窠臼，就等奧運雙金部長李洋出手了。（記者王元鴻）

