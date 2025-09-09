晴時多雲

TPBL下月點燃戰火》雷蒙恩、蔡宸綱 拒絕二年級生症候群

2025/09/09 05:30

雷蒙恩（資料照）雷蒙恩（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL第二季下月點燃戰火，聯盟今年在選秀迎來8位值得期待的新人，去年菜鳥則告別首季的青澀，除需要面臨來自學弟的挑戰，也要繼續與學長和洋將競爭位置，戰神狀元雷蒙恩、攻城獅榜眼蔡宸綱經過國家隊洗禮，新賽季力拚成為球隊要角，拒絕「二年級生症候群」。

蔡宸綱（資料照）蔡宸綱（資料照）

雷蒙恩找訓練師

加強投籃技巧

台美混血好手雷蒙恩菜鳥年36場全勤，場均貢獻10.1分、4.5籃板、2.1助攻、1.5抄截，毫無懸念抱走一生只有一次的新人王，賽季期間更入選亞洲盃資格賽名單，首度披上國家隊戰袍，他在休賽季返美探親，期間也找了個人訓練師協助訓練，持續加強投籃技巧，他表示，職業生涯第二年，希望自己能成為更好的球員。

蔡宸綱歷練瓊斯盃

盼轉型3號位

攻城獅前鋒蔡宸綱去年在大三結束就決定提前投入選秀，回顧菜鳥年，他坦言，賽季期間曾陷入嚴重低潮，發現職業賽場跟想像的不太一樣，「職業沒有想像中簡單，攻防兩端對細節都有更多要求。」

新人免不了繳學費的過程，蔡宸綱在逐漸適應強度後，賽季尾聲慢慢找到節奏，今年夏天首度參與瓊斯盃就加入藍隊，新球季將與昔日健行隊友劉丞勳攜手助隊爭取佳績，他提到，現階段目標就是成功轉型3號位，讓教練有更多可以使用自己的時間，「我要學的還很多，一步一步來。」

史承平第二年

有望獲更多空間

此外，去年沒有太多機會的夢想家前鋒史承平生涯第二年有望獲得更多空間，總經理韓駿鎧表示，這是今年選秀首輪就放棄的原因之一，「與其再選進其他新人，不如給他更多空間好好發揮。」史承平新人年出賽9場，平均上場時間5分鐘，貢獻2.1分、1.1籃板。

