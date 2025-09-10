奧運雙金部長in 歡迎監督李洋

運動部昨揭牌，首任部長李洋（右）從行政院長卓榮泰手中接下任命令及印信。（記者廖振輝攝）

30歲掌運動部

運動部長李洋（左二）出席全民運動署揭牌儀式，也親自授印給首任署長房瑞文（左三）。（記者陳逸寬攝）

台灣體壇開啟新紀元

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部昨舉行揭牌暨部長布達典禮，總統賴清德親臨主持，首任部長李洋從行政院長卓榮泰手中接下任命令及印信，正式走馬上任，為台灣體壇開啟新紀元。

30歲的李洋也是台灣最年輕部長，他在致詞時重申，未來運動部將著重於六個面向，包含落實全民運動、整合競技運動結構與制度、提升台灣舉辦國際大型賽會的能力與能見度、促進運動產業發展、實踐永續與多元價值、投入青少年與基層人才培育，他強調，「身為運動員，我熱愛挑戰也喜歡和團隊一起贏得勝利，接下來會秉持運動精神，用行動和大家一起打造台灣運動的里程碑。」

上任後最想做的第一件事，李洋不改幽默個性笑說：「希望部內同仁每天運動30分鐘。」從運動員到接下部長，李洋坦言，對於這件事深思許久，這和拿奧運金牌一樣難度很高，他也看到不少對他不看好的留言，「我會盡量去做，未來做不好、沒做到的大家可以來檢討，也歡迎大家來監督。」

直面看衰雜音

要做運動員最強後盾

李洋上任後將面對的兩個挑戰分別是單項協會改選和名古屋亞運備戰，他希望多傾聽大家的聲音，讓協會知道該如何去幫助運動員，也得解決人頭會員的問題。至於明年亞運，李洋認為，運動員奪牌與否不一定能被預測，他笑說：「當初有人認為我們會奪金牌嗎？沒有吧！我們能做的就是做好後勤，保護好運動員的權益。」

人事佈局方面，李洋透露，將由北市大教授謝富秀擔任競技運動司長，目前先由常務次長洪志昌暫代主任秘書，政務次長鄭世忠擔任第一發言人。

此外，昨李洋親自頒授印信給首任全民署長房瑞文，並提到對於全民署的4大期待，包含推動競技運動全民化、向下扎根、全齡參與、多元發展與公私協力，讓全民運動成為國家發展重要基石。

