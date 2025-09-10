李洋這回不持拍 再次讓運動團結國家

總統賴清德出席運動部揭牌儀式。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕30歲的李洋接掌運動部成為最年輕的部長，昨揭牌典禮上總統賴清德、行政院長卓榮泰都給予肯定，卓榮泰透露，李洋不僅在選手時期為國爭光，他成為運動部諮詢小組委員後，開會從未缺席也提出許多建言，相信他就是最好的部長人選。

願承擔重任 獲總統肯定

李洋去年巴黎奧運卸下球員身分投入教職，如今接掌運動部，曾被外界質疑行政歷練不夠，但賴清德在布達典禮上給予肯定，並感謝他願意承擔重責。另外，賴清德提到，運動部未來除了推動競技運動、全民體育，也會積極發展運動產業，讓選手離開賽場也能繼續發揮所長。

賴清德昨分享運動部LOGO靈感來源，主要是陳傑憲在12強棒球賽比出的手勢，「我要強調體育不分黨派，運動團結國家，讓全民都可以得到健康，也讓我們國家持續在國際上發光發熱，得到國際社會的肯定。」

卓榮泰透露，李洋擔任運動部諮詢小組委員時展現他的熱情，「不僅是開會未曾缺席，每次他都發表很深入、很重要的意見，我們認為，能在球場上為國爭光、在會議上為廣大國人們設想未來規劃，且每次身體力行做到的，就是部長最好人選。」

卓榮泰勉勵李洋，「萬事起頭難，再難都沒有得奧運金牌這麼難，而且還可以得兩次。」不過，卓榮泰表示，未來關於體育班的改革、健全各單項協會發展，還要更加把勁，另外以全民體育為基礎的全新體育政策，也要靠大家來凝聚。

