晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

籃壇報告部長 請解決中型場館荒

2025/09/10 05:30

李洋（中）就任運動部長，PLG副會長陳建州（右）與領航猿副領隊陳信安到場支持。（記者粘藐云攝）李洋（中）就任運動部長，PLG副會長陳建州（右）與領航猿副領隊陳信安到場支持。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部昨舉行揭牌暨部長布達典禮，兩職籃聯盟代表TPBL會長莊瑞雄、PLG副會長陳建州，奧運拳擊金牌林郁婷、空手道銅牌女將文姿云和「柔道男神」楊勇緯等人都到場支持。陳建州除了為部長李洋送上祝福，也提出目前各項職業運動亟需場館的情況，盼運動部上路後能更重視運動產業。

文姿云（左）和林郁婷（右）用行動力挺李洋。 （記者粘藐云攝）文姿云（左）和林郁婷（右）用行動力挺李洋。 （記者粘藐云攝）

陳建州對於李洋將掌舵運動部抱有高度期待，「我相信他會讓運動部有嶄新的面貌，他可以從選手角度去看世界，而這角度是過往較少的，要從競技運動員變成推廣者，心態、心境和格局要看得比較全面一點。」

陳建州期盼未來運動部能更重視運動產業，「產業蓬勃才能照顧更多選手，也能影響到基層。」目前國內除了職籃，職排也即將在今年上路，國內合適的場館欠缺也會影響發展，「現階段台灣各縣市都希望有大巨蛋，但最缺乏的還是5千到6千人的場館。」

林郁婷和教練曾自強也到場送上祝福，曾自強巧妙比喻，「這等於是李洋挑戰第3次奧運，從谷底要再次爬上高峰，我相信他沒有問題，他躺在地上都可以打球了！我覺得他可以讓大家感到期待。」

林郁婷則說：「希望金牌部長上任後，發揮他在運動場上不放棄、勇於挑戰的精神，為運動員和大眾爭取更好的環境和福利。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中