籃壇報告部長 請解決中型場館荒

李洋（中）就任運動部長，PLG副會長陳建州（右）與領航猿副領隊陳信安到場支持。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部昨舉行揭牌暨部長布達典禮，兩職籃聯盟代表TPBL會長莊瑞雄、PLG副會長陳建州，奧運拳擊金牌林郁婷、空手道銅牌女將文姿云和「柔道男神」楊勇緯等人都到場支持。陳建州除了為部長李洋送上祝福，也提出目前各項職業運動亟需場館的情況，盼運動部上路後能更重視運動產業。

文姿云（左）和林郁婷（右）用行動力挺李洋。 （記者粘藐云攝）

陳建州對於李洋將掌舵運動部抱有高度期待，「我相信他會讓運動部有嶄新的面貌，他可以從選手角度去看世界，而這角度是過往較少的，要從競技運動員變成推廣者，心態、心境和格局要看得比較全面一點。」

陳建州期盼未來運動部能更重視運動產業，「產業蓬勃才能照顧更多選手，也能影響到基層。」目前國內除了職籃，職排也即將在今年上路，國內合適的場館欠缺也會影響發展，「現階段台灣各縣市都希望有大巨蛋，但最缺乏的還是5千到6千人的場館。」

林郁婷和教練曾自強也到場送上祝福，曾自強巧妙比喻，「這等於是李洋挑戰第3次奧運，從谷底要再次爬上高峰，我相信他沒有問題，他躺在地上都可以打球了！我覺得他可以讓大家感到期待。」

林郁婷則說：「希望金牌部長上任後，發揮他在運動場上不放棄、勇於挑戰的精神，為運動員和大眾爭取更好的環境和福利。」

