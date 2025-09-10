晴時多雲

體育 即時新聞

世界射箭錦標賽》反曲弓3金釵 扳倒魔王南韓

2025/09/10 05:30

台灣反曲弓女團李采璇（左二）、邱意晴（中）與許芯慈（右一）驚險擊敗強敵南韓，與教練吳英男共享晉級喜悅。（射箭協會提供）台灣反曲弓女團李采璇（左二）、邱意晴（中）與許芯慈（右一）驚險擊敗強敵南韓，與教練吳英男共享晉級喜悅。（射箭協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕平均年齡不到20歲台灣女子反曲弓團體成員邱意晴、許芯慈、李采璇，昨在世界射箭錦標賽4強賽扳倒刷新世界紀錄的地主南韓隊，繼2019年後再度挺進金牌戰，今天將和日本爭金。

連3場加射晉級 今與日本爭金

21歲邱意晴是巴黎奧運國手，21歲李采璇則入選今年世大運，17歲許芯慈世界排名18高居台灣女將之最，3人昨展現強大的抗壓性，16強對德國、8強遭遇美國都在歷經加射後險勝。4強對決去年巴黎奧運勇奪團體金牌的南韓，其中林是見更囊括個人、女團及混合團體3面金牌。

邱意晴、許芯慈、李采璇拿下首局後連丟兩局，不過資格賽以2070分射破世界紀錄的南韓隊，關鍵第4局出現2支8分箭，意外延長戰線的台灣女將把握機會，在加射以28：27險勝。

總教練廖健男指出，南韓身為地主背負非贏不可的壓力，他特別交代3名女將做好自己，且近年來她們歷經企業聯賽的洗禮，已習慣在高張力氛圍下作戰。

曾擔任多年總教練的射箭協會秘書長林政賢透露，過去帶隊沒有印象能連3場加射獲勝，3位女將心臟夠大顆，表現值得肯定，也送給新成立的運動部首面獎牌，更盼今天能抗日成功帶回金牌。

