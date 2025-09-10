打兄弟很有心得 林家鋐再見安

雄鷹江承諺近6場投出5次優質先發，僅拿到1勝。 （記者李惠洲攝）

台鋼迎來隊史99勝

林家鈜9局下敲出生涯首支再見安，助雄鷹中止澄清湖 5連敗。 （台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕上月底才在大巨蛋拿下生涯首座單場MVP，23歲台鋼雄鷹內野手林家鋐昨在澄清湖球場9局下敲出生涯首支再見安打，助隊3：2贏球後，更首次在主場登上英雄舞台，而他的這兩次都是MVP對中信兄弟，也一舉助台鋼拿下本季第50勝，距離隊史百勝只差一步。

洪總替江承諺喊悲情

台鋼總教練洪一中拿下執教生涯第1090勝，也是他去年掌台鋼兵符以來的第99勝，但聽到本季勝場50勝已超過去年的49勝，洪總則淡然地說：「沒有去算勝場數，就一場一場來，就算拿到70勝沒進季後賽也沒用啊。」台鋼打線在魔鷹、王柏融相繼受傷後出現重大缺口，洪總表示最近得分最多就3分，必須要靠投手投得比對方好才行，更稱讚昨先發6局只失1分的江承諺，直言：「他好像有點悲情，內容都很好，就是沒辦法有火力支援。」

江承諺昨以82球投完6局，近6場先發已出現5次優質內容，但僅拿下1勝並吞下2敗，昨則是無關勝敗。兄弟先發投手李博登在拿下8月投手MVP後，昨也以92球投完7局只失1分，再靠打線8局上得到第2分後，一度擁有勝投資格。

只是9局下輪到打兄弟很有心得的林家鋐，他在1出局滿壘局面上場，儘管對方後援投手吳俊偉連投兩顆壞球，他還是積極進攻敲出右外野二壘安打，打出去後他就振臂，也為自己打出生涯首支再見安打。林家鋐本季對兄弟的打擊率高達3成96，且上月24日在大巨蛋才以3安3打點拿下首座MVP，對此他則靦腆地說：「其實是還好，剛好都是當天的狀況比較好而已」

台鋼在全年度戰績排第4落後樂天桃猿1.5場勝差，洪總表示，「我們現在機會還是滿高的啦，差距都不大。」期盼傷兵儘速歸隊，球員也能更注意在場上的每個細節。

