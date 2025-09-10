晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

打兄弟很有心得 林家鋐再見安

2025/09/10 05:30

雄鷹江承諺近6場投出5次優質先發，僅拿到1勝。 （記者李惠洲攝）雄鷹江承諺近6場投出5次優質先發，僅拿到1勝。 （記者李惠洲攝）

台鋼迎來隊史99勝

林家鈜9局下敲出生涯首支再見安，助雄鷹中止澄清湖 5連敗。 （台鋼雄鷹提供）林家鈜9局下敲出生涯首支再見安，助雄鷹中止澄清湖 5連敗。 （台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕上月底才在大巨蛋拿下生涯首座單場MVP，23歲台鋼雄鷹內野手林家鋐昨在澄清湖球場9局下敲出生涯首支再見安打，助隊3：2贏球後，更首次在主場登上英雄舞台，而他的這兩次都是MVP對中信兄弟，也一舉助台鋼拿下本季第50勝，距離隊史百勝只差一步。

洪總替江承諺喊悲情

台鋼總教練洪一中拿下執教生涯第1090勝，也是他去年掌台鋼兵符以來的第99勝，但聽到本季勝場50勝已超過去年的49勝，洪總則淡然地說：「沒有去算勝場數，就一場一場來，就算拿到70勝沒進季後賽也沒用啊。」台鋼打線在魔鷹、王柏融相繼受傷後出現重大缺口，洪總表示最近得分最多就3分，必須要靠投手投得比對方好才行，更稱讚昨先發6局只失1分的江承諺，直言：「他好像有點悲情，內容都很好，就是沒辦法有火力支援。」

江承諺昨以82球投完6局，近6場先發已出現5次優質內容，但僅拿下1勝並吞下2敗，昨則是無關勝敗。兄弟先發投手李博登在拿下8月投手MVP後，昨也以92球投完7局只失1分，再靠打線8局上得到第2分後，一度擁有勝投資格。

只是9局下輪到打兄弟很有心得的林家鋐，他在1出局滿壘局面上場，儘管對方後援投手吳俊偉連投兩顆壞球，他還是積極進攻敲出右外野二壘安打，打出去後他就振臂，也為自己打出生涯首支再見安打。林家鋐本季對兄弟的打擊率高達3成96，且上月24日在大巨蛋才以3安3打點拿下首座MVP，對此他則靦腆地說：「其實是還好，剛好都是當天的狀況比較好而已」

台鋼在全年度戰績排第4落後樂天桃猿1.5場勝差，洪總表示，「我們現在機會還是滿高的啦，差距都不大。」期盼傷兵儘速歸隊，球員也能更注意在場上的每個細節。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中