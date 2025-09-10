晴時多雲

體育 即時新聞

王柏融想忍痛出賽 洪總不讓壽星如願

2025/09/10 05:30

王柏融（記者李惠洲攝）王柏融（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕昨天過32歲生日的「台鋼大王」王柏融，因左手肘肌腱不適未能先發，賽前就擔心在生日未出賽對球迷不好意思，但總教練洪一中考量狀況仍讓他休息，他許下的生日願望很簡單，「還是希望身體健康。」

左手肘肌腱不適 「幸好韌帶沒斷」

台鋼雄鷹在洋砲魔鷹上月26日出現腹肌不適缺陣以來，戰績開始下滑，王柏融過去7場比賽20打數僅出現1支安打，就是受到手肘反覆不適的狀況影響。

「醫生是說如果要完全好，就要打PRP（高濃度血小板血漿），但那一打一定要休1個月以上，現在戰況這麼緊張，必須要球季結束才能去打。」王柏融透露前天去醫院檢查，左手肘並未出現結構性損傷，「是肌腱損傷或發炎，講得滿複雜的，但我聽到韌帶沒有斷就好了。」

昨原本想忍痛上場，王柏融坦言打是可以打，只是不知道能出幾成力，「可以忍就盡量忍。打針或吃藥，讓它平復一點。」只是洪總最終仍未讓他先發，改由高聖恩陣守左外野。

中信兄弟昨則由張仁瑋陣守左外野，上週六在洲際球場出現失誤的林書逸因教練團策略性考量並未先發，但他賽前坦言近來承受很大壓力，也表示該役接球失誤是受到燈光影響，並沉痛地說：「當一個球員被說很散漫、沒有拚勁，等於判我死刑的概念。」

