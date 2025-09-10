晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

魔神樂回魂 猿下半季爭冠保本

2025/09/10 05:30

魔神樂先發7局無失分，率隊4連勝。 （樂天桃猿提供）魔神樂先發7局無失分，率隊4連勝。 （樂天桃猿提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕樂天桃猿投捕發威，魔神樂先發7局無失分，捕手張閔勛開轟，4：0擊敗統一獅，樂天贏得4連勝，只落後戰績領先的中信兄弟2.5場，下半季爭冠機會仍高。

戰績落後兄弟2.5場

魔神樂拿下本季第10勝後，連續2場先發都吞敗，共投11局被擊出15支安打失10分，昨天終於找回原有的威力，和各投1局的陳冠宇、朱承洋合力投出完封，獲選單場MVP。

魔神樂只被擊出2支安打，沒有讓統一上過得點圈，投出5次三振，沒有四壞球，第5局投出觸身球後，連續解決最後9名打者，只用82球就投完7局，本季11勝只落後台鋼雄鷹後勁1勝。

統一胡智爲先發5局被擊出5支安打，失3分都不是自責分，無奈隊友打擊和守備都不幫忙，本季第8次先發仍無法贏得第1場先發勝，吞下5敗。

胡智爲前4局只被擊出2支安打，也沒有讓樂天上過得點圈，樂天第5局2出局後，終於突破胡智爲的壓制，李勛傑和成晉連續安打攻佔一、三壘，林立擊出游擊方向平飛球，統一陳聖平接進手套又掉了出來，樂天先馳得點並延續攻勢，陳晨威擊出三壘打連得2分，樂天3：0領先。

第6局統一起用姚杰宏中繼，2出局後張閔勛轟出陽春全壘打，比數來到4：0。張閔勛本季第4轟，再創生涯新高。

嘉義市球場因風災受損，整修後昨天重新安排賽程，吸引5827球迷入場，今晚猿獅嘉義續戰。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中