魔神樂回魂 猿下半季爭冠保本

魔神樂先發7局無失分，率隊4連勝。 （樂天桃猿提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕樂天桃猿投捕發威，魔神樂先發7局無失分，捕手張閔勛開轟，4：0擊敗統一獅，樂天贏得4連勝，只落後戰績領先的中信兄弟2.5場，下半季爭冠機會仍高。

戰績落後兄弟2.5場

魔神樂拿下本季第10勝後，連續2場先發都吞敗，共投11局被擊出15支安打失10分，昨天終於找回原有的威力，和各投1局的陳冠宇、朱承洋合力投出完封，獲選單場MVP。

請繼續往下閱讀...

魔神樂只被擊出2支安打，沒有讓統一上過得點圈，投出5次三振，沒有四壞球，第5局投出觸身球後，連續解決最後9名打者，只用82球就投完7局，本季11勝只落後台鋼雄鷹後勁1勝。

統一胡智爲先發5局被擊出5支安打，失3分都不是自責分，無奈隊友打擊和守備都不幫忙，本季第8次先發仍無法贏得第1場先發勝，吞下5敗。

胡智爲前4局只被擊出2支安打，也沒有讓樂天上過得點圈，樂天第5局2出局後，終於突破胡智爲的壓制，李勛傑和成晉連續安打攻佔一、三壘，林立擊出游擊方向平飛球，統一陳聖平接進手套又掉了出來，樂天先馳得點並延續攻勢，陳晨威擊出三壘打連得2分，樂天3：0領先。

第6局統一起用姚杰宏中繼，2出局後張閔勛轟出陽春全壘打，比數來到4：0。張閔勛本季第4轟，再創生涯新高。

嘉義市球場因風災受損，整修後昨天重新安排賽程，吸引5827球迷入場，今晚猿獅嘉義續戰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法