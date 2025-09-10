晴時多雲

體育 即時新聞

U18世界盃》恐左發作 意外苦勝德國

2025/09/10 05:30

台灣隊賴謙凡（右）2局下登板，後援3局送出7次三振。（棒協提供）台灣隊賴謙凡（右）2局下登板，後援3局送出7次三振。（棒協提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕在日本沖繩舉行的U18世界盃棒球賽，台灣隊和德國隊昨預賽最後一場交手，由於勝負可能帶進超級循環賽，此役重要性形同複賽。台灣隊4任投手鍾亦恩、賴謙凡、蘇嵐鴻和林珺希合力送出21次三振，但打線面對左投仍陷苦戰，雙方鏖戰到延長賽，台灣隊才在8上得到4分大局之後，8：4擊敗德國隊。

明複賽首戰打南韓

昨役結束，台灣隊預賽5場奪4勝，B組排名前2名依序是美國隊、台灣隊，德國隊在比較對戰優質率（TQB）後，落入排名賽，同樣2勝3敗的巴拿馬隊分組第3出線。德國飲恨無緣複賽，巴拿馬則幸運晉級。

台灣隊將帶著1勝1敗晉級超級循環賽，今天休兵1日，明首戰交手A組第2名的南韓隊。A組晉級3隊依序則是日本、南韓和波多黎各。

台灣隊昨雖先馳得點，但先發投手鍾亦恩1局下就遇到亂流，3個出局數皆是三振，但單局也投出3保送、失2分。

台灣隊2局上靠曾聖恩三壘打追平，但後續戰術失敗，次任投手賴謙凡被連續安打失分。兩度落後的台灣隊，靠6局上許書誠、曾聖恩和李楷棋連續安打追平。延長賽8局上，德國隊單局2次失誤，曾聖恩和李楷棋敲安，單局得到4分。

台灣隊此役帳面上有10支安打，但實際上攻擊內容仍有加強空間，3度因壘間出局數導致攻勢不順，但投手群展現不錯壓制力，鍾亦恩僅投1局退場後，賴謙凡3局、蘇嵐鴻2.2局，各自送出7次三振，把守最後一關的林珺希1.1局送出4次三振、無失分。

