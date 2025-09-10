晴時多雲

體育 即時新聞

辜仲諒聲請解除境管 僅限沖繩行

2025/09/10 05:30

辜仲諒獲准赴日本沖繩參加U18決賽及閉幕典禮。（資料照）辜仲諒獲准赴日本沖繩參加U18決賽及閉幕典禮。（資料照）

高院裁准U18行程

應提1.5億保證金

〔記者楊國文／台北報導〕中信慈善基金會董事長辜仲諒被控涉犯中信金澄清湖大樓購地案，一審被判刑7年8月，已上訴高等法院審理中，辜以擔任世界棒壘球總會棒球執行副會長等身份，擬於9月13日赴日參加U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮為由，聲請暫時解除境管、科技監控；高等法院裁定，辜提出新台幣1億5千萬元保證金後，准予解除自9月13日至15日止的限制出境、出海及科技監控，此期間內責付給外交部長林佳龍、運動部政次鄭世忠及其律師葉建廷。

至於辜仲諒另主張獲全日本棒協會長山中正竹邀請赴日拜會棒壇重要人士，擬代表我國爭取連任世界棒總執行副會長，聲請解除9月16日至18日止的限制出境、出海及科技監控案，高院認定辜未說明其必要性、急迫性，裁定駁回。可抗告。

辜仲諒聲請指出，擔任世界棒壘球總會棒球執行副會長、亞洲棒球協會總會會長，而U18世界盃棒球賽乃國際棒球盛事，有親自出席必要，擬於9月13日赴日本沖繩參加同月14日舉行的U18決賽及閉幕典禮。

辜亦表示，9月15日至17日應全日本棒協會長山中正竹邀請，為今年10月世界棒總改選，到東京拜會、拉票商議；辜指出，擬代表我國爭取連任執行副會長，此選舉結果對他爭取2029年世界棒總會長的選舉佈局，影響甚大，為維護我國在國際棒壇地位、以體育促進外交的重大公益目的，有出席必要，並獲得外交部長林佳龍、運動部政次鄭世忠出具聲明書，同意擔任他的受責付人，請求高院准予解除他9月13日至18日止的限制出境、出海及科技監控。

