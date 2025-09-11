晴時多雲

台灣女箭客奪金 最大驚喜17歲「天兵」

2025/09/11 05:30

台灣女箭客奪金 最大驚喜17歲「天兵」邱意晴（左起）、許芯慈與李采璇勇奪世界射箭錦標賽女子反曲弓團體金牌。
（射箭協會提供）

新生代嶄露頭角

相隔6年稱冠

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣新生代射手邱意晴、許芯慈、李采璇，昨在世界射箭錦標賽女子反曲弓團體決賽以6：0完封日本隊，繼2019年的雷千瑩、譚雅婷、彭家楙後，隊史二度摘下金牌，3名小將接下來瞄準明年名古屋亞運國手資格，盼能再度攜手拚金牌。

21歲的邱意晴、李采璇和17歲的許芯慈，本次世錦賽展現超強抗壓性，淘汰賽連3場通過加射的考驗，先後淘汰德國、美國及地主南韓闖進金牌戰。教練吳英男表示，4強擊敗南韓後，就交代選手決賽放開來射即可。

李采璇昨首局雖出現5分箭，但2位隊友沒責怪她，一起用好表現彌補，以53：51先下一城，日本隊準星全失，整場18箭僅3支10分，第3局還出現逾時違例直接0分，台灣女將把握機會完成橫掃，賽後全隊欣喜若狂。

許芯慈金牌戰平均每箭射出9.5分，邱意晴也有9.33分。吳英男表示，即使有人出現失誤，但大家都沒放棄，堅持到最後一刻，如願把金牌收下。

許芯慈不怯場

平均每箭9.5分

年紀最小的許芯慈初生之犢不畏虎，表現令人驚艷，吳英男爆料，她其實很「天兵」，也因此在場上較不會怯場，並具大心臟特性，這次世錦賽收穫相當多，未來一定能繼續進步。

男子反曲弓個人賽方面，湯智鈞、蘇于洋都挺進16強，南韓第1種子金優鎮在32強遭巴西選手擊落，爆出昨天最大冷門。邱意晴、許芯慈、李采璇今天也要在個人賽亮相。

