體育 即時新聞

拳擊世錦賽》十全十美進4強 黃筱雯喜極而泣

2025/09/11 05:30

黃筱雯挺進世錦賽4強，賽後與教練劉宗泰開心合影。（教練劉宗泰提供）黃筱雯挺進世錦賽4強，賽後與教練劉宗泰開心合影。（教練劉宗泰提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東京奧運拳擊銅牌女將黃筱雯昨在WB世界錦標賽女子54公斤級8強戰，以5：0輕取墨西哥女將吉兒艾隆索挺進4強，確定有獎牌入袋。

黃筱雯挺進世錦賽4強，確定能站上頒獎台。（拳擊協會提供）黃筱雯挺進世錦賽4強，確定能站上頒獎台。（拳擊協會提供）

2019、23年兩度在世錦賽摘金的黃筱雯，前兩輪分別擊敗日本小將國府縞鈴、蒙古女將奧雲策格，昨8強戰對決19歲的吉兒艾隆索，175公分的黃筱雯展現身高和臂展優勢，不讓對手輕易近身攻擊，對手隨後改變策略積極進攻，也被她輕鬆化解，連續3回合5名裁判都給她10分，拿下壓倒性勝利，賽後她也喜極而泣。

教練劉宗泰表示，墨西哥選手一直想進攻，但速度難以攻破黃筱雯的防守，讓她掌握到不少反擊機會，「今年過了快9個月，我們國際賽還沒有成績，我和筱雯壓力都很大，我在訓練上也更加嚴厲，這段期間她真的很辛苦，尤其年齡漸增，也有傷勢問題，但這次真的很努力，能贏下這場確定獎牌入袋，真的是太棒了，我們都如釋重負。」

黃筱雯4強將迎戰實力堅強的巴黎奧運銅牌南韓名將林愛智，劉宗泰強調，唯一目標劍指金牌，要成為台灣首位3度拿下世錦賽金牌的選手。

