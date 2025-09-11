晴時多雲

劉任右今抗韓 逾百名美職球探沖繩獵人

2025/09/11 05:30

台灣隊預賽團隊打擊率僅2成23，超級循環賽力求突破。（資料照，棒協提供）台灣隊預賽團隊打擊率僅2成23，超級循環賽力求突破。（資料照，棒協提供）

台灣隊背水一戰

劉任右今在台韓大戰銜命先發。（資料照，棒協提供）劉任右今在台韓大戰銜命先發。（資料照，棒協提供）

力拚爭冠機會

〔記者羅志朋／綜合報導〕U18世界盃棒球賽今天進行超級循環賽，下午5點半在西崎球場上演台韓大戰，同一時間在沖繩那霸蜂巢球場由地主日本強碰美國，4隊都推出強力左投先發，屆時將有超過百位美職球探到場獵才。

日、美帶著2勝0敗進入超級循環賽，台、韓則是1勝1敗，台灣隊若再敗恐難打進冠軍戰，今遭遇南韓面臨背水一戰，推出左投劉任右先發，就讀平鎮高中的他暑假升上高二，預賽對美國先發3局失2分承擔敗投，飆出生涯最快球速150公里，劉任右未來目標旅美發展，這場對南韓登板先發，力求在大批球探面前投出身價。

韓推左投崔曜翰

衝著台灣恐左

南韓推出最快球速逾145公里的左投崔曜翰先發，他在預賽對波多黎各中繼4.2局飆8K未被敲安無失分，讓對方打者14上14下主宰戰局，表現非常亮眼，被視為今年韓職選秀首輪指名熱門人選。

這屆預賽台灣隊打擊嚴重熄火，團隊打擊率2成23、OPS攻擊指數6成61，都只在晉級超級循環賽的6支球隊當中名列第5，特別是打者有嚴重的「恐左症」，因此，台灣隊6戰有5戰對方推出左投先發，針對性十足，如今遭遇崔曜翰恐有一番硬仗。

另一戰美國派出左投波雷蒙先發，國內球迷隊他應該不陌生，預賽波雷蒙對台灣隊先發5局狂飆11K拿下勝投，飆速154公里，與格林傑聯手投出無安打比賽；尋求衛冕的日本，則由夏季甲子園冠軍沖繩尚學王牌左投末吉良丞先發，最快球速150公里，預賽他對南韓先發4局失2分奪勝投，他出生沖繩浦添市，此役可望湧入大批地主球迷加油助威。

