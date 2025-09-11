晴時多雲

投出9局無安打 兄弟11局當贏家

2025/09/11 05:30

兄弟宋晟睿11局上敲出致勝安，獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）兄弟宋晟睿11局上敲出致勝安，獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

無安打進延長賽 史上首見

台鋼打完9局無安打，雙方平手進入突破僵局制。（記者李惠洲攝）台鋼打完9局無安打，雙方平手進入突破僵局制。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕中信兄弟「美美」鄭浩均昨對台鋼雄鷹繳出5局飆7K未被敲安打後退場，接手的4名投手都未被敲安，且兩隊以0：0進入延長賽，兄弟還在10局上1出局滿壘局面連得2分；只是前9局未敲安的台鋼打線，靠吳念庭在10局下從後援投手蔡齊哲手中敲出長打，一棒粉碎兄弟的史上首場延長賽無安打紀錄，接著顏郁軒再敲回追平分，但11局上宋晟睿相中第1球就敲出致勝一擊，此局打下2分，雙方鏖戰11局，兄弟最後以4：3險勝。

吳俊偉11局下續投，助兄弟贏得今年第60勝。（記者李惠洲攝）吳俊偉11局下續投，助兄弟贏得今年第60勝。（記者李惠洲攝）

兄弟60勝 吳俊偉神奇勝投

面對這場苦勝，兄弟教頭平野惠一賽後表示打完後非常地累，「今天不是誰是MVP，是全隊的力量，合力贏下這場比賽」。被問及這是史上首次以無安打比賽進入延長賽，平野則說，「在比賽中就有滿滿不好的預感，拚了命想得到第1分，感覺很不舒服。」

中職史上共出現11次無安打比賽，上一場出現在2023年5月19日的新莊球場，當時兄弟同樣由鄭浩均先發，投6.1局飆7K後退場，再和謝榮豪、吳俊偉和呂彥青合力完成，且值得一提的是，前10場皆為先發投手獨力完成。原本鄭浩均要再寫一次神奇劇本，他用65球投5局未被敲安退場後，接手的王凱程和江忠城分別用9球和8球拿下三上三下，呂彥青8局下登場卻投出觸身球，但仍順利收下3個出局數，9局再由李振昌收下，並將比賽帶進延長賽。

好戲在10局下出現，吳念庭從蔡齊哲手中擊出帶打點的二壘安打，再趁傳跑向三壘，1出局後又靠顏郁軒的二壘安打回壘得到追平分。蔡齊哲在投出保送又被敲安後，將滿壘局面交給吳俊偉，結果他三振掉曾昱磬抓下第3個出局後仰天怒吼，雙方打到11局才分出勝負，11局下續投後成為最神奇的勝投，也助兄弟拿下今年第60勝。

