晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

范國宸逆轉轟 全壘打再探2位數

2025/09/11 05:30

悍將范國宸8局上揮出本季第10轟。（記者陳志曲攝）悍將范國宸8局上揮出本季第10轟。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將張育成和范國宸都轟出2分砲，張育成演出3安猛打賞，范國宸打下3分打點，5：4力克味全龍。富邦終止2連敗，拿下最近12場比賽的第2勝。

張育成（中）3安猛打賞，包括6局上2分砲。 （記者陳志曲攝）張育成（中）3安猛打賞，包括6局上2分砲。 （記者陳志曲攝）

悍將4失誤 驚險止2連敗

富邦全場發生4次失誤，第6局的2次失誤更造成失2分。總教練陳金鋒表示，守備需要再檢討，還好有兩發全壘打，范國宸第4局的高飛犧牲打也相當關鍵，沒有安打也能得分，是球隊一直想要加強的地方。

擔任3、4棒的張育成和范國宸，充分發揮中心打者的威力。第4局高捷擊出富邦第1支安打，中斷味全先發投手徐若熙的連續10局沒有被安打，張育成再擊出二壘打，范國宸高飛犧牲打扳回1分，中斷徐若熙的連續10局無失分。

6局上高捷打出內野安打後，張育成轟出中外野全壘打，3：2超前。張育成本季第11轟，創生涯新高。8局2出局後他奮力跑出內野安打，只差三壘打就是完全打擊，范國宸轟出本季第10轟，5：4再度超前，9局下曾峻岳登板，連續解決3名打者，拿下5月13日以來的第1場救援成功。

范國宸前年打出生涯新高的12支全壘打，但是去年只有1轟，今年全壘打終於再達到2位數。范國宸表示，去年因為全壘打銳減，打到自己都有點急躁，今年上半季全壘打就有不錯的表現，雖然最近比較少開轟，也不會心急，能夠再度開轟並幫助球隊贏球，感到特別開心。

范國宸認為，第4局高飛犧牲打，重要性也不亞於致勝2分砲。他表示，徐若熙是聯盟好投手之一，能從他手上打下第1分，對個人和球隊都有很大激勵作用。

味全陳禹勳第7局上場中繼，達成現役投手最多的生涯600場出賽，中職史上僅次於前統一獅高建三的636場。陳禹勳投1局無失分，將聯盟史上最多的中繼成功推進到140場。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中