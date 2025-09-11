范國宸逆轉轟 全壘打再探2位數

悍將范國宸8局上揮出本季第10轟。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將張育成和范國宸都轟出2分砲，張育成演出3安猛打賞，范國宸打下3分打點，5：4力克味全龍。富邦終止2連敗，拿下最近12場比賽的第2勝。

張育成（中）3安猛打賞，包括6局上2分砲。 （記者陳志曲攝）

悍將4失誤 驚險止2連敗

富邦全場發生4次失誤，第6局的2次失誤更造成失2分。總教練陳金鋒表示，守備需要再檢討，還好有兩發全壘打，范國宸第4局的高飛犧牲打也相當關鍵，沒有安打也能得分，是球隊一直想要加強的地方。

擔任3、4棒的張育成和范國宸，充分發揮中心打者的威力。第4局高捷擊出富邦第1支安打，中斷味全先發投手徐若熙的連續10局沒有被安打，張育成再擊出二壘打，范國宸高飛犧牲打扳回1分，中斷徐若熙的連續10局無失分。

6局上高捷打出內野安打後，張育成轟出中外野全壘打，3：2超前。張育成本季第11轟，創生涯新高。8局2出局後他奮力跑出內野安打，只差三壘打就是完全打擊，范國宸轟出本季第10轟，5：4再度超前，9局下曾峻岳登板，連續解決3名打者，拿下5月13日以來的第1場救援成功。

范國宸前年打出生涯新高的12支全壘打，但是去年只有1轟，今年全壘打終於再達到2位數。范國宸表示，去年因為全壘打銳減，打到自己都有點急躁，今年上半季全壘打就有不錯的表現，雖然最近比較少開轟，也不會心急，能夠再度開轟並幫助球隊贏球，感到特別開心。

范國宸認為，第4局高飛犧牲打，重要性也不亞於致勝2分砲。他表示，徐若熙是聯盟好投手之一，能從他手上打下第1分，對個人和球隊都有很大激勵作用。

味全陳禹勳第7局上場中繼，達成現役投手最多的生涯600場出賽，中職史上僅次於前統一獅高建三的636場。陳禹勳投1局無失分，將聯盟史上最多的中繼成功推進到140場。

