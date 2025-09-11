林智勝轉教練 第1天先「立威」

林智勝（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍林智勝上週在引退賽用全壘打為22年職棒生涯劃下完美的句點，本週開始轉任教練工作。林教練的第1天開玩笑立下第1條規定：「叫我Faki（阿美族語叔叔）就好，叫教練先罰300當公積金。」

叫錯稱謂先罰300元

味全總教練葉君璋表示，原本本週就要讓林智勝到二軍指導年輕選手，但聽說還有些球隊要致贈他引退禮物，就先讓他以隨隊球員身份留在一軍，輔助打擊教練張建銘，一直到球季結束。

林智勝表示，現在學弟們還是把他當成學長，這樣很好，即使將來正式掛名教練，也不希望和選手有距離，繼續叫他Faki就好。

林智勝季初在二軍期間就觀察教練如何進行他們的工作，對教練工作有些初步想法，不過從球員退下來後，不論轉任什麼工作都需要時間學習、適應，現在就跟著打擊教練張建銘和克魯茲觀摩。

林智勝表示，第一天花最多時間的是拋球給選手打，也藉機和他們聊聊心理層面的東西，希望他們都能保持開心，帶著正面、樂觀的心態上場，才能把練習的成果發揮出來。

被問到覺得自己是否適合當教練，林智勝表示，雖然事前會有很多想像，但任何新工作都要實際做了才知道喜不喜歡、適不適合，希望能在教練這個新工作發掘出自己更多的可能性，幫助更多選手成長。

