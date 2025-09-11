晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

林智勝轉教練 第1天先「立威」

2025/09/11 05:30

林智勝（記者陳志曲攝）林智勝（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍林智勝上週在引退賽用全壘打為22年職棒生涯劃下完美的句點，本週開始轉任教練工作。林教練的第1天開玩笑立下第1條規定：「叫我Faki（阿美族語叔叔）就好，叫教練先罰300當公積金。」

叫錯稱謂先罰300元

味全總教練葉君璋表示，原本本週就要讓林智勝到二軍指導年輕選手，但聽說還有些球隊要致贈他引退禮物，就先讓他以隨隊球員身份留在一軍，輔助打擊教練張建銘，一直到球季結束。

林智勝表示，現在學弟們還是把他當成學長，這樣很好，即使將來正式掛名教練，也不希望和選手有距離，繼續叫他Faki就好。

林智勝季初在二軍期間就觀察教練如何進行他們的工作，對教練工作有些初步想法，不過從球員退下來後，不論轉任什麼工作都需要時間學習、適應，現在就跟著打擊教練張建銘和克魯茲觀摩。

林智勝表示，第一天花最多時間的是拋球給選手打，也藉機和他們聊聊心理層面的東西，希望他們都能保持開心，帶著正面、樂觀的心態上場，才能把練習的成果發揮出來。

被問到覺得自己是否適合當教練，林智勝表示，雖然事前會有很多想像，但任何新工作都要實際做了才知道喜不喜歡、適不適合，希望能在教練這個新工作發掘出自己更多的可能性，幫助更多選手成長。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中