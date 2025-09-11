晴時多雲

劉予承救火MVP 有品質的球擒猿

2025/09/11 05:30

獅帝芬（統一獅提供）獅帝芬（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕統一獅昨開箱新洋投獅帝芬繳出4.1局無失分，搭配4名後援投手聯手以3：0斬斷樂天桃猿的4連勝，劉予承救火成功又跨局無失分，在嘉義市球場進帳生涯第1座單場MVP。

獅隊劉予承中繼1.2局無失分，收下生涯首座單場MVP。（統一獅提供）獅隊劉予承中繼1.2局無失分，收下生涯首座單場MVP。（統一獅提供）

洋投獅帝芬開箱

5投上演完封勝

獅帝芬具5年大聯盟資歷，今年他在勇士3A出賽22場其中4場先發，戰績4勝0敗、防禦率2.57，昨天在一軍開箱最速飆到150公里，4局上化解0出局一二壘有人的危機，5局上則靠劉予承接替解決一二壘有人的危機，合計投4.1局被敲6支安打，有1次四壞和5次三振，無失分。

劉予承在5局上化解危機，6局上又壓制樂天中心打線，1.2局無失分奪下本季首勝，進帳2020年進職棒以來的首座MVP，他表示，前幾天私底下有跟林岱安聊天，「他說不要把直球控制得很漂亮，丟出有品質的球就好了。」

劉予承聯手王鏡銘、高塩將樹、陳韻文壓制樂天，獅隊全場5投上演完封勝寫本季獅隊單場最多。其中，王鏡銘奪下生涯第118次中繼成功追平高建三，並列史上第3多，僅次於陳禹勳140次、賴鴻誠136次。

獅隊昨在2、3、4局得分都跟樂天守備有關係，2局下是林智平未能完成雙殺守備的瑕疵，讓林祖傑敲出先馳得點的高飛犧牲打；3、4局都因樂天失誤讓對手有攻勢，不過獅隊得點圈打擊發揮也不理想，15打數僅敲3支安打，只有進帳3分打點。

樂天原本打出4連勝，全年度勝率超車台鋼雄鷹暫居第3，昨天卻發生本季最多的單場5E，游擊手林承飛、二壘手林子偉和三壘手林智平都有失誤，內野大崩盤加上得點圈7支0，自己斬斷連勝的氣勢。

