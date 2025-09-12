晴時多雲

體育 即時新聞

U18世界盃棒球賽》失誤拖累抗韓失敗 台灣爭冠機會渺茫

2025/09/12 05:30

台灣隊1：8輸給南韓後，賽後全隊開會。（棒協提供）台灣隊1：8輸給南韓後，賽後全隊開會。（棒協提供）

今對戰波多黎各

劉任右用54球投完2局退場，好球率僅5成。（棒協提供）劉任右用54球投完2局退場，好球率僅5成。（棒協提供）

綠島潛水艇陳世展先發

〔記者羅志朋／綜合報導〕昨在超過30名美職球探到場關注下，U18世界盃台灣隊投打守全面崩盤，先發游擊手許書誠首局就出現3次守備失誤或瑕疵，也讓左投劉任右先發只撐2局就退場，兵敗如山倒，最終台灣隊就以1：8不敵南韓，今天下午1點半台灣隊迎戰波多黎各，推出「綠島潛水艇」陳世展先發，他預賽曾對巴拿馬先發5.2局，飆3K未失分。

戰績1勝2敗 落後日美韓

昨另一戰日本在延長賽8局上灌進5分奠定勝基，終場以6：2扳倒美國，超級循環賽日本戰績3勝0敗暫居榜首，美國和南韓同為2勝1敗緊追在後，台灣隊在預賽慘遭美國賞「無安打完封」，昨又以大比分差遭南韓痛宰，目前戰績1勝2敗，爭奪冠軍戰門票機會十分渺茫。

波多黎各昨以3：1擊敗巴拿馬，超級循環賽戰績1勝2敗，波國「投高打低」形象鮮明，這屆賽事團隊防禦率1.54，優於台灣隊的2.39，只是團隊打擊率1成67，不如中國的1成80，今天台灣對戰波國有非贏不可的壓力。

游擊手許書誠首局失誤種敗因

身高185公分的許書誠是金門人，他就讀高苑工商，今年暑假升高三，台灣隊總教練廖宏淵看好他的潛力，直誇未來能旅美發展，只是許書誠昨鎮守游擊大關表現荒腔走板，首局就出現2次失誤和1次守備瑕疵，先發左投劉任右原本可以1分都不失，結果用36球才投完首局失4分，許書誠也被提前換下場，這屆賽事台灣隊出現9次失誤，許書誠就包辦了4次。

劉任右用54球投完2局退場，好球率僅5成，被敲4安另有4次四死球和3K，失4分其中3分責失苦吞敗投，最快球速149公里，包括預賽對美國，他兩場先發全敗，累計防禦率7.00。

劉任右退場後，台灣隊啟用投手車輪戰，何樺投2局失1分，鍾亦恩投1.2局失3分，只有最後一任投手王奕翔抓下1人次無失分，台灣隊僅在5局上靠曾聖恩二壘安打和暴投、內野滾地球進帳唯一分數。

