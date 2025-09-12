一心為台 東京拉票遭駁回 辜仲諒心灰意冷

9月中旬東京WBSC會議由會長法卡利（左）發起，尋求連任副會長的辜仲諒擬將出席，申請解除境管卻被高院駁回。（資料照）

無法出席 恐影響選舉結果

〔記者羅志朋／台北報導〕棒協理事長辜仲諒日前向台灣高等法院聲請，前往日本沖繩、東京布局參選世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長事宜，法院僅准辜仲諒赴沖繩，東京拜票行程則遭駁回，據親近辜仲諒的國內棒壇人士透露，法院裁定已讓辜仲諒對參選WBSC執行副會長感到心灰意冷。

法官無視選舉實務操作

辜仲諒經日方2次邀約卻無法成行，倘若退出這場選舉，對未來台灣棒運發展絕對是負面影響，該人士更擔心，是否會因此影響辜仲諒持續推動台灣棒球邁向世界舞臺的決心，台灣代表在世界棒壇爭取重要職位的關鍵時刻，法官仍駁回聲請令人費解，若無法成行勢必造成世界棒壘球總會會務推展困難，甚至因此失去爭取WBSC執行副會長的機會。

該人士分析，此次WBSC選舉辜仲諒若不能放低身段主動前往拜會，透過面對面互動交流，分享共同興趣、嗜好等話題，建立起深厚的情感維繫，難以獲取勝選所需要的投票支持，法官於二次駁回之裁定中，均無視此一選舉必須主動拜會、拉票以展現誠意與決心的基本實務操作需求，對於台灣棒壇恐有深遠的不利影響。

