學者：競選為國爭光 實屬公益

〔記者林嘉東／台北報導〕中信慈善基金會董事長辜仲諒涉中信金澄清湖大樓購地案，一審判刑7年8月，上訴高等法院中，辜為了布局參選世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長事宜，聲請9月16至18日至日本東京拜會國際棒壇重要人士拉票，但日前遭高院裁定駁回，此裁定也引起棒壇以及司法圈人士熱議，究竟在人權、防逃以及社會公益等議題上應如何拿捏審酌才不會失去合理性。

輔仁大學刑事法教授兼刑事法學會理事張明偉接受本報採訪時指出，無罪推定是我國刑法最基本原則，在有罪判決定讞前，除非有確保審判順利進行之必要，否則不應侵害到案件當事人之基本人權，且縱使有法定事由得對基本自由進行限制，也必須合乎比例原則始屬合法。依據張明偉教授的觀察，近來因發生數起棄保潛逃之新聞案件，法院對於交保、出境聲請之審查出現從嚴趨勢，同時媒體也紛紛出現追究法官責任之輿論，此二種現象一旦彼此交互滾動加乘，最終恐怕出現所有交保、出境聲請一律駁回之極端不合理也赤裸裸侵犯人權之亂象。

辜委託律師：將提抗告

張明偉教授認為辜仲諒本次為台灣出面爭取世界棒壘球總會執行副會長之公益性毫無疑問，相關政府官員包括外交部長、運動部次長亦出具書面聲明確認無誤，對臺灣未來棒運發展、民間外交推動之必要性也不言可喻，法官於審核時不應因過度擔心事後究責風險而採取過度限縮立場，且在公益性判斷上亦應尊重相關主管機關之意見，不宜僅因顧慮防逃而忽略應加考量核心價值，否則若放任此種結果持續推演下去，對於國家社會整體發展與公益維護實屬不利。

辜仲諒是以世界棒總副會長身分申請赴日本沖繩參加U18世界盃棒球賽，高院准其9月13至15日參加決賽及閉幕典禮，暫時解除限制出境、出海及科技監控，卻駁回9月16至18日至日本東京拜會棒壇重要人士行程，辜仲諒委任律師葉建廷昨表示將對駁回部分提出抗告。

