首次院會報告 李洋拋動滋券擴大發放

運動部長李洋（中）昨首度參加行政院院會，並在會後記者會接受採訪。（記者叢昌瑾攝）

〔記者鍾麗華、吳孟儒／台北報導〕運動部日前揭牌，首年預算達214.32億元，首任部長李洋昨在行政院院會報告未來施政要點，他表示，政府推動的「青春動滋券」，針對16歲至22歲國民每年發放新台幣500元，最近在思考是否要將年齡層擴大。

很多生平第一次 亢奮狀態

運動部昨在院會報告「開創台灣運動新時代」，首次出席院會的李洋表示，這個星期遇到很多生平第一次，覺得很有挑戰性，他到現在還一直處在亢奮狀態。在院會他聽到各部會報告對國家與人民的需求與幫助，學習到很多，也希望未來可以在運動方面幫助更多民眾。

體育班議題

聆聽基層教練聲音

對於世界12強賽「台灣隊長」陳傑憲建議體育班比照日本模式，將比賽安排在假日舉行，讓學生能兼顧學業。李洋表示，對於體育班議題，運動部將與教育部討論，也會聆聽基層教練和教師聲音，思考如何實行，讓學生運動員學業和訓練能並重。國訓訓中心、競技運動司和單項運動協會也會緊密合作，保護選手權益。

運動部在院會中報告，未來政策六大方向包含落實全民運動、整合競技運動結構與制度、提升台灣舉辦國際大型賽會的能力與能見度、促進運動產業的商業發展、實踐永續與多元價值、投入青少年與基層人才培育。

行政院長卓榮泰指示運動部依重大施政計畫內容，並廣納諮詢小組討論過的各項建議，積極推動工作，如舉辦國際大型賽事、實踐永續與多元價值，並加速社會關切議題之改革，如體育班或是特定體育團體的加速改革2.0。

