晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

首次院會報告 李洋拋動滋券擴大發放

2025/09/12 05:30

運動部長李洋（中）昨首度參加行政院院會，並在會後記者會接受採訪。（記者叢昌瑾攝）運動部長李洋（中）昨首度參加行政院院會，並在會後記者會接受採訪。（記者叢昌瑾攝）

〔記者鍾麗華、吳孟儒／台北報導〕運動部日前揭牌，首年預算達214.32億元，首任部長李洋昨在行政院院會報告未來施政要點，他表示，政府推動的「青春動滋券」，針對16歲至22歲國民每年發放新台幣500元，最近在思考是否要將年齡層擴大。

很多生平第一次 亢奮狀態

運動部昨在院會報告「開創台灣運動新時代」，首次出席院會的李洋表示，這個星期遇到很多生平第一次，覺得很有挑戰性，他到現在還一直處在亢奮狀態。在院會他聽到各部會報告對國家與人民的需求與幫助，學習到很多，也希望未來可以在運動方面幫助更多民眾。

體育班議題

聆聽基層教練聲音

對於世界12強賽「台灣隊長」陳傑憲建議體育班比照日本模式，將比賽安排在假日舉行，讓學生能兼顧學業。李洋表示，對於體育班議題，運動部將與教育部討論，也會聆聽基層教練和教師聲音，思考如何實行，讓學生運動員學業和訓練能並重。國訓訓中心、競技運動司和單項運動協會也會緊密合作，保護選手權益。

運動部在院會中報告，未來政策六大方向包含落實全民運動、整合競技運動結構與制度、提升台灣舉辦國際大型賽會的能力與能見度、促進運動產業的商業發展、實踐永續與多元價值、投入青少年與基層人才培育。

行政院長卓榮泰指示運動部依重大施政計畫內容，並廣納諮詢小組討論過的各項建議，積極推動工作，如舉辦國際大型賽事、實踐永續與多元價值，並加速社會關切議題之改革，如體育班或是特定體育團體的加速改革2.0。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中