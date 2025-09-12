拳擊世錦賽》陳念琴逆轉進4強 保底銅牌

陳念琴昨以4：1逆轉波蘭女將克羅卡，闖進4強。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「抗癌女拳王」陳念琴昨在WB世界拳擊錦標賽女子65公斤級8強戰，以4：1逆轉波蘭女將克羅卡，闖進4強。

28歲的陳念琴2016年曾拿下女子75公斤級世錦賽銅牌，2018年摘下69公斤級金牌，去年巴黎奧運勇奪66公斤級銅牌，今年改打65公斤級。昨和克羅卡爭奪4強門票，兩人在4月巴西伊瓜蘇的WB盃拳擊賽曾對決，當時陳念琴吞下敗仗。

第一回合落敗 保持鬥志

這回再度交手，陳念琴第1回合在進攻沒能有效施展下以2：3落後，但下一回合她很快調整好節奏，主動出擊也獲得4名裁判的10分，並把氣勢延續到最後一回合，最終以4：1逆轉。教練柯文明認為，陳念琴這次做了充分的準備，第1回合雖落敗也沒因此慌張，保持著高昂鬥志。陳念琴表示，「為自己國家效力，做出貢獻是美好事情，希望我能盡自己所能，呈現最好一面給大家，這是無限的光榮，獻給我的國家和剛成立的運動部。」

生涯多次轉換量級

75→65公斤 減重是挑戰

陳念琴坦言，生涯多次轉換量級，一路從75公斤級降到現在的65公斤級，減重確實是挑戰，但這是每個運動員的課題，希望能用好表現來推廣拳擊。

