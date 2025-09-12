晴時多雲

體育 即時新聞

WTT澳門冠軍賽》拍下法國好手高齊 林昀儒晉8強 對決王楚欽

2025/09/12 05:30

林昀儒逆轉擊敗法國名將高齊，搶下8強門票。（取自WTT微博）林昀儒逆轉擊敗法國名將高齊，搶下8強門票。（取自WTT微博）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨晚在WTT澳門冠軍賽以3：1逆轉世界排名16的法國好手高齊，8強將對決世界排名第2的中國名將王楚欽。今年世錦賽冠軍得主王楚欽費了一番手腳才以3：1逆轉丹麥的葛洛斯，搶下8強門票。

世界排名11的林昀儒過去三度遭遇球風華麗、手法多變的高齊還沒輸過，不過上一次交手已是2021年的杜哈挑戰賽，高齊在8月底歐洲大滿貫賽一路殺進4強才以3：4遭世界球王林詩棟逆轉，世界排名也創下近7年來新高。

面對近況絕佳的高齊，林昀儒7：11丟掉首局後，很快做出調整，11：9、11：9、11：6連追3局，寫下對戰4連勝。小林表示，「我今天發揮還是不錯，尤其關鍵的2局都有贏下來，對信心也有很大幫助。」

教練王翊澤則透露，「高齊最近的狀態很好，尤其中後檯能力很強，又很能放高球，所以我們賽前都做了要能連續多板來回的準備，第2局開始發球就改變了旋轉和方式，把球路設定的比較精準。」

林昀儒生涯和王楚欽交手以3勝9負居下風，包括今年亞洲盃、杜哈世錦賽都吞下敗仗，上一次擊敗王楚欽已是2023年法蘭克福冠軍賽4強戰以4：2逆轉，這次將力求逆風翻盤。

