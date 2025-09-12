滿壘軟手邦退散 單場2支清壘打

悍將先發投手力亞士（左）走下場換球鞋，同時對龍隊休息室比手勢致意。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將9月的改變從低迷的滿壘做起，周佳樂和林澤彬昨雙雙擊出2支3分打點的三壘安打，早早鎖定戰局，而先發投手力亞士遇上被龍隊抗議釘鞋的插曲，最終仍繳出6局掉1分好投，率隊以9：5擊敗味全龍奪下2連勝。

悍將林澤彬7局上敲出3分打點清壘打。（記者陳志曲攝）

周佳樂、林澤彬

周佳樂5局上敲出帶有3分打點三壘安打。（記者陳志曲攝）

聯手寫紀錄

富邦昨賽前在滿壘的打擊率慘不忍睹，61打數僅敲9支安打，打擊率1成48，但昨天卻克服「滿壘軟手邦」的臭名，富邦在5、7局攻佔滿壘之際，周佳樂和林澤彬雙雙在1出局擊出清壘的三壘安打，兩人跟開轟的四番范國宸都單場進帳3分打點。

前一隊單場打出2支3分打點三壘安打是1991年10月5日的統一獅，當時呂文生、羅敏卿對三商虎雙雙敲出3分打點的三壘安打，對滿壘相當苦手的富邦，卻能神奇追平高懸34年的不思議紀錄，宣示「9月瘋邦」的到來。

富邦總教練陳金鋒指出，球隊在上壘部分一直都沒有問題，唯獨欠缺得點圈的攻擊，「該怎麼去跟投手對決，這要一直持續去努力，這場比賽大家都做得非常好。」

力亞士被「釘」 換鞋上陣更猛

富邦悍將先發力亞士在3局上丘前出現「釘鞋插曲」，前2局雖然投得好好的，卻突然被味全抗議釘鞋會反光，當下回更衣室換鞋前，他還向味全龍休息室比手勢致意，回到場上後，力亞士在3至5局猛飆9上9下，6局下才被李凱威敲適時安打，失掉唯一分數，以6局掉1分的好投奪下本季第7勝。

「棒球生涯這麼久了，從來沒有遇過這種事情。」力亞士表示，自己沒有生氣，當下也跟葉總打招呼說聲謝謝，「但我覺得這是沒有必要的，可能每次我都對味全丟得很好，他們想透過這個來影響我的注意力。」

力亞士臨時跟江國豪借釘鞋上陣，他說之後的比賽仍會穿原本的釘鞋上陣，「如果被抗議，我就是再換鞋子而已，但我覺得不需要用這種小動作來影響比賽。」

富邦悍將在天母2連戰系列賽雙雙擊敗龍隊，本季全年對戰龍隊10勝10敗，味全也是今年富邦唯一對戰勝率有5成的隊伍。

