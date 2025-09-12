悍猿進步獎大戶》拚1年抵生涯 2悍將問鼎進步獎

前年進步獎得主李宗賢。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將歷經俊國、興農、義大等3隊，每支球團都有選手奪過最佳進步獎，合計10次傲視全聯盟，今年野手和投手有林澤彬、李吳永勤冒出頭，角逐隊史第4座最佳進步獎。

最佳進步獎可能人選

林澤彬78安

李吳永勤在悍將找到自己定位。（資料照）

遠超過6年加總

悍將林澤彬昨手感發燙，7局上敲出3分打點清壘打。（記者陳志曲攝）

光是富邦球團，過去就有張耿豪、陳仕朋和李宗賢奪過獎，今年2位候選都繳出「1年抵生涯」的成績。林澤彬狂敲78支安打，比前6年合計的44安還要多；李吳永勤則投46場，勝過前5年的21場，兩人在球隊都找到自己的定位。

前年奪進步獎的李宗賢說，今年林澤彬的球棒控制滿厲害的，李吳永勤則是上場投球就能展現內心強大的信念，球隊會需要更多這種風格的選手，「兩人都滿有機會的，希望他們能繼續累積好的經驗。」

李吳永勤10中繼

心理素質升級

李吳永勤今年已為富邦貢獻10次中繼，出賽46場是全聯盟左投第2多，僅次於樂天桃猿陳冠宇，還在8月4日勇奪進職棒3281天以來生涯首勝，堪稱投手最佳進步獎的熱門人選，若拿奪下獎項將是他自2022年以後再出席頒獎典禮。他坦言，季前沒想到有機會拿到10次中繼，若能拿獎一定會很開心，「對我來說，球隊拿下勝利更重要，獎項就交給數據決定，順其自然。」

