悍猿進步獎大戶》3猿進步有感 陳柏豪權威推薦

2025/09/12 05:30

林政華長打率高達0.430。（資料照）林政華長打率高達0.430。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕有別於新人王由林詩翔和高塩將樹競爭的態勢明朗，今年最佳進步獎候選者眾多。去年得主樂天桃猿陳柏豪力薦隊友林政華和朱承洋，特別是從冬盟一起打拚上來的林政華。

猿主戰捕手張閔勛打擊率3割。（資料照）猿主戰捕手張閔勛打擊率3割。（資料照）

林政華打擊大躍進

去年進步獎得主陳柏豪。（資料照）去年進步獎得主陳柏豪。（資料照）

林政華去年在一軍出賽85場，但僅48場先發，今年打擊大躍進，升任主力外野手，前3年0轟的他，目前以8轟與林泓育並列樂天全壘打王，長打率0.430，本季有機會首次達到372打席的規定打席數。

朱承洋已擺脫去年無出賽低潮。（資料照）朱承洋已擺脫去年無出賽低潮。（資料照）

陳柏豪直言，原本防守是林政華最大武器，今年打擊卻進步非常多，「從冬盟就跟他同隊，他一直都不是會讓自己低潮太久的選手，最大優點是很勇於出棒，成績自然就會出來。」

最佳進步獎可能人選最佳進步獎可能人選

朱承洋斜槓東山再起

另一位陳柏豪想要推薦的隊友是30歲朱承洋，「他去年因傷無法在一軍投球，今年守住不少關鍵局數，幫助球隊拿下不少勝利。」朱承洋去年因傷痛沒有在一軍出賽，今年卻能拿到9次救援、15中繼，防禦率只有0.41，也是東山再起獎的競爭者。

不過陳柏豪就笑說，朱承洋還是中生代，東山再起獎感覺是給更資深的學長。朱承洋也說，如果得獎感覺會有點不好意思，畢竟年紀好像還不到。

張閔勛強攻型鐵捕

林政華則推薦捕手張閔勛，他本季已達捕手獎項票選門檻的60場，打擊率高達3成06，成為樂天主戰捕手。桃猿隊史曾拿下7次最佳進步獎，僅次於富邦的10次，今年多了3名好手競爭，力拚連2年獲獎。

