猿3連戰兄弟 先報喜台日兄弟會

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟週三鏖戰11局險勝台鋼雄鷹，穩住下半季和全年度戰績領先的地位，今天起在大巨蛋和下半季排名第2的樂天桃猿3連戰正面對決，將力拚連續兩天點亮魔術數字。

兩款魔術數字

兄弟拚連兩天點燈

中信下半季戰績領先樂天3.5場勝差，今天贏球就點亮封王魔術數字M13。中信全年度戰績則領先統一獅2.5場勝差，如果中信2連勝，而且統一今天起連兩場敗給味全龍，明天中信的全年度戰績第1魔術數字將浮現M12。

中信今天由羅戈打頭陣，他最近6場先發有5場投出優質內容，上週更對統一先發7局無失分，只被擊出4支安打，投出7次三振。羅戈本季對樂天投得最為得心應手，先發3場都拿下勝投，對戰防禦率1.15。

樂天今天則是新洋投凱樂的一軍初登板，二軍也只出賽1場，8月30日對台鋼先發4局，被擊出5支安打失1分，投出4次三振，2次四壞球。

中信本週有使用4名洋投先發的空間，還沒有上過一軍的韋禮加昨天在二軍中繼3局，但是只投37球；樂天本週雖然無法用4洋投，週二對統一先發7局無失分的魔神樂，只投82球就退場，保留投一休四再於週日先發的空間，中信、樂天3連戰有可能全部都由洋投先發。

由桃園市政府籌劃的台日韓職棒交流賽，地主隊樂天桃猿將和日職樂天金鷲以及韓職KT巫師隊，於11月7日至9日在桃園球場交手，其中桃猿和「兄弟隊」金鷲交流戰終於成局。

