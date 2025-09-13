晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

職籃工會告籃協 欠出賽費兼侵權

2025/09/13 05:30

職業籃球員職業工會提告籃球協會，指控籃協未依法支付國家隊球員在2018、2019、2023年瓊斯盃期間的出賽費。（資料照）職業籃球員職業工會提告籃球協會，指控籃協未依法支付國家隊球員在2018、2019、2023年瓊斯盃期間的出賽費。（資料照）

3屆瓊斯盃 要求補發費用

〔記者粘藐云／台北報導〕台北市職業籃球員職業工會昨透過聲明指出，籃球協會未依法支付國家代表隊球員在2018、2019、2023年瓊斯盃期間的出賽費，另在2024年擅自販售海報侵犯球員肖像權，已針對這兩起事件在9月8日協助選手向籃協提出民事求償，也期盼籃協能面對法治及侵權責任。

控擅自販售海報

侵犯球員肖像權

職籃工會指出，2017年《國民體育法》修法審議時，立法精神已明確提示，特定體育團體應支付選手最基本出賽費用，經多次協商，去年瓊斯盃代表隊選手獲得每場比賽5千元出賽費。不過，籃協尚未支付2018、2019、2023年瓊斯盃期間的出賽費，目前已提起訴訟，希望比照去年每場5千元補發。另外，2024年瓊斯盃期間，承辦單位擅自販售球員海報，侵犯球員肖像權，工會請求以每位選手3萬元，向2024年代表隊受侵權選手支付賠償損害。

籃協：曾數次協商

出賽費計算困難

針對工會興訟，籃協副秘書長張承中出面解釋，針對這3年出賽費，雙方歷經數次協商，但過去的出賽費計算困難，這牽涉到該如何計算、是否包含之前頒發的獎金，以及先前法規所規定，若虧損可以不發放等問題，他也透露，協會曾邀請工會代表參加114年6月29日協會理事會，與理監事討論本案，但當時工會代表因故未出席。

販售海報、侵犯肖像權一事，張承中強調，這非協會授意主導，「籃協沒有把關好，當然不能卸責，我們知道後也馬上下架。」他提到，協商過程中，承辦單位坦承未得協會同意販售海報，總營收為新台幣4千餘元，承辦單位願全數捐出、致歉，但未得工會同意。

張承中表示，協會跟工會針對這些事已來來回回多次討論，「但我會認為，這訴訟是非敵意訴訟，畢竟真的很難計算，請法院來處理也沒有不好，希望獲得一個合理的結果。」運動部表示，原則上尊重工會提出民事求償的決定，但已請籃球協會於1個月內盡速召集會議與工會討論、妥適處理，以維護選手權益。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中