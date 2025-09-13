職籃工會告籃協 欠出賽費兼侵權

職業籃球員職業工會提告籃球協會，指控籃協未依法支付國家隊球員在2018、2019、2023年瓊斯盃期間的出賽費。（資料照）

3屆瓊斯盃 要求補發費用

〔記者粘藐云／台北報導〕台北市職業籃球員職業工會昨透過聲明指出，籃球協會未依法支付國家代表隊球員在2018、2019、2023年瓊斯盃期間的出賽費，另在2024年擅自販售海報侵犯球員肖像權，已針對這兩起事件在9月8日協助選手向籃協提出民事求償，也期盼籃協能面對法治及侵權責任。

控擅自販售海報

侵犯球員肖像權

職籃工會指出，2017年《國民體育法》修法審議時，立法精神已明確提示，特定體育團體應支付選手最基本出賽費用，經多次協商，去年瓊斯盃代表隊選手獲得每場比賽5千元出賽費。不過，籃協尚未支付2018、2019、2023年瓊斯盃期間的出賽費，目前已提起訴訟，希望比照去年每場5千元補發。另外，2024年瓊斯盃期間，承辦單位擅自販售球員海報，侵犯球員肖像權，工會請求以每位選手3萬元，向2024年代表隊受侵權選手支付賠償損害。

籃協：曾數次協商

出賽費計算困難

針對工會興訟，籃協副秘書長張承中出面解釋，針對這3年出賽費，雙方歷經數次協商，但過去的出賽費計算困難，這牽涉到該如何計算、是否包含之前頒發的獎金，以及先前法規所規定，若虧損可以不發放等問題，他也透露，協會曾邀請工會代表參加114年6月29日協會理事會，與理監事討論本案，但當時工會代表因故未出席。

販售海報、侵犯肖像權一事，張承中強調，這非協會授意主導，「籃協沒有把關好，當然不能卸責，我們知道後也馬上下架。」他提到，協商過程中，承辦單位坦承未得協會同意販售海報，總營收為新台幣4千餘元，承辦單位願全數捐出、致歉，但未得工會同意。

張承中表示，協會跟工會針對這些事已來來回回多次討論，「但我會認為，這訴訟是非敵意訴訟，畢竟真的很難計算，請法院來處理也沒有不好，希望獲得一個合理的結果。」運動部表示，原則上尊重工會提出民事求償的決定，但已請籃球協會於1個月內盡速召集會議與工會討論、妥適處理，以維護選手權益。

