上任前簽署 未違反法規》李洋肖像授權合約 到期後不再續約

李洋（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕首任運動部長李洋在9月9日國民體育日當天就職，但他的代言合約卻引發外界疑慮，運動部也在昨天發表聲明，強調李洋在上任前就主動解除所有已續約的代言和活動，至於目前尚餘肖像授權合約是在上任前簽署，且依相關規定也未違反公務員服務法。

李洋和王齊麟在巴黎奧運完成空前的羽球男雙2連霸，知名度大漲，各界邀約不斷，即使李洋已在去年9月退休，依舊有代言找上門，但他在接獲徵詢是否願意擔任運動部長時，就積極處理商業代言，並提前結束合約，只是近期有媒體指出，仍可在社群平台看到李洋的廣告，引發爭議。

請繼續往下閱讀...

運動部指出，依照公務員服務法第15條第6項規定，以及銓敘部112年1月19日部法一字第11255291301號令規定，公務員本就可以自己名義運用或一次性授權他人使用肖像權而獲取合理對價，而李洋相關肖像授權合約本是於上任前簽訂，並未違反公務員服務法，因此依合約精神廠商本有權利走完合約內容。

為了避免爭議，李洋目前尚餘肖像授權合約，執行期間不會參與任何站台等宣傳活動，等合約完畢後，也不會再有續約跟新約。

行程滿檔的李洋，昨一身輕裝現身國訓中心，親自走訪場館，與教練、選手面對面交流，個人社群媒體也分享與「鞍馬王子」李智凱的見面照片。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法