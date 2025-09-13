晴時多雲

台維斯盃》台挪今開戰 吳東霖、曾俊欣上陣

2025/09/13 05:30

台灣隊今將出戰挪威，吳東霖（左2）、曾俊欣（左1）扛前兩點。（記者吳孟儒攝）台灣隊今將出戰挪威，吳東霖（左2）、曾俊欣（左1）扛前兩點。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台維斯盃世界一級的「台挪之戰」，今天上午11點將在台北市網球中心點燃戰火，第一點單打由吳東霖迎戰謝爾，第二點由曾俊欣出戰杜拉索維奇，雖然挪威一哥魯德缺陣，但台灣隊總教練盧彥勳表示，仍得步步為營，要盡力把勝利留在主場。

19歲的謝爾是去年溫布頓錦標賽青少男單冠軍，今年更已拿下2座挑戰賽冠軍，而杜拉索維奇生涯曾在ATP挑戰賽拿過1冠、2亞，儘管世界排名12的魯德沒打，挪威實力仍不容小覷。盧彥勳昨在賽前抽籤記者會表示，不會因為魯德沒來，就改變排點原則，而且每場比賽肯定都會是關鍵，球員上場都得全心投入，才能把最終勝利留在台灣。

擔任第一點的吳東霖表示，「我還沒跟謝爾打過，但他身高很高且發球有威力，我覺得就是一分一分來，希望可以透過這次的比賽吸收到一些經驗。」

在美網結束就返台備戰的曾俊欣，除了跟盧彥勳特訓之外，還聘請日籍體能教練提升自己，他說：「我跟拉杜索維奇打過一次，當時以直落二獲勝，他的發球很好，表現得也很穩定，我會從他的反拍尋求突破。」

第二天的關鍵雙打將由莊吉生／何承叡強碰謝爾／拉索維奇，至於最後兩點單打，暫定曾俊欣對謝爾、吳東霖對拉索維奇，台灣要力求從5戰3勝的賽制出線。

