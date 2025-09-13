許庭綸生涯首轟 獻給天國頭號球迷

兄弟許庭綸敲出中職生涯首轟，一棒逆轉戰局。（記者陳志曲攝）

阿嬤的力量加持

兄弟勝場與猿拉開到4.5場，亮起下半季封王數字M13。（記者陳志曲攝）

一棒逆轉猿

〔記者倪婉君／台北報導〕儘管打完5局以0：1落後，中信兄弟在6局上就靠19歲小將許庭綸的生涯首轟將戰局扭轉成3：1，不但終場5：1擊敗樂天桃猿，還亮起下半季封王數字M13；許庭綸靠這一轟首次獲選單場MVP，賽後將首轟獻給10日才出殯的阿嬤，「獻給我阿嬤，希望她在天上有看到。」

兄弟下半季搶冠

亮魔術數字

許庭綸在本週二、三的高雄賽事因奔喪缺席，中信總教練平野惠一賽後坦言一開始猶豫是否該排他先發，「但相信庭綸一定可以做得很好，在天國的家人會給予他更大的力量。」結果許庭綸果然有阿嬤的力量加持，他賽後直言沒想過會開轟，只想著要把二壘上跑者送回來，沒想到會從樂天後援投手莊昕諺手中轟出左外野3分砲。中信不但下半季封王數字亮起，領先第2名樂天的勝場也拉開到4.5場。

中信保有下半季第1和全年度第1的雙重優勢，昨由洋投羅戈先發7局失1分奪下本季第10勝。樂天新洋投凱樂一開賽就投出保送，但最終以83球投完5局被敲3支安打並送出3次四壞保送無失分。

6局上樂天由牛棚接手，兄弟利用莊昕諺控球不穩靠保送和觸身球攻占壘包，擔任先發7棒左外野手的許庭綸，在1好1壞對準莊昕諺第3球轟出左外野大牆。許庭綸在去年季中選秀獲中信第1指名入隊，去年10月9日一軍初出賽就是面對樂天桃猿擔任先發2棒左外野手，只可惜打滿全場5打數未敲安，今年5月2日對台鋼雄鷹生涯首安出爐，在昨役之前累計13安，包括4支二壘打和1支三壘手，如今生涯首轟則在被公認很難開轟的大巨蛋誕生。

和林哲瑄同屆的36歲中信老將陳俊秀重返一軍戰線，賽前才在說林哲瑄宣布退休有點可惜，開打後先發3棒DH的他敲出2支安打。

