曾峻岳跨局鎖鷹 MVP想投給周佳樂

周佳樂10局上強迫取分戰術執行成功，下半局更演出關鍵再見接殺。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕昨富邦悍將作客澄清湖和台鋼雄鷹交手，富邦悍將靠著周佳樂關鍵強迫取分，和曾峻岳封鎖9、10兩局，在延長賽以4：3驚險贏球，富邦近期3連勝，而台鋼則是繼10日延長賽敗給中信兄弟後，休兵1日再次於延長賽落敗，近期2連敗。

悍將曾峻岳收下本季首勝與單場MVP。（記者李惠洲攝）

台鋼昨4局下先馳得點，該局卻罕見3個出局數都在壘間，縱有單局雙安卻只得1分；雙方互有攻勢，富邦靠著張育成獨居全隊最多的本季第12轟，一度拉開到2分差，但台鋼6局下靠吳念庭長打、陳仕朋暴投扳平。

關鍵10局突破僵局制，富邦罕見連兩打席短打，戴培峰成功將隊友護送上三壘，周佳樂強迫取分戰術也成功。10局下，曾峻岳任內投捕雖一度出現捕逸，仍保住富邦的寶貴1分，進帳本季首勝與單場MVP，他上一次MVP正好是2年前的昨天。

暌違整整2年殊榮

獻給壽星老婆

曾峻岳賽後透露，9局投完教練詢問他，他告知還能投，而且直球狀況不錯，希望以最好球種面對打者，因此10局幾乎全以直球對決。

曾峻岳有印象上回MVP已是2年前，經提醒才得知正好在同一天，「想把這座MVP跟遲來的勝投送給老婆，她是9月壽星。」

曾峻岳提到，若是他投票，會把MVP給戰術執行成功、中外野美技再見接殺的隊友周佳樂。

10局的戰術過程，周佳樂說：「上去前教練就提醒要有準備，自己也盡量保持自在，不要讓對方看出緊張。」周佳樂透露，上次執行類似戰術可能是學生時代，至於美技守備，他則坦言，考量曾峻岳狀況好，一開始他守得比較前面，幸虧最後接到。

富邦接連客場作戰，近期拿下3連勝、客場4連勝，總教練陳金鋒說，全隊都表現很好，包括曾峻岳、周佳樂都是關鍵。

