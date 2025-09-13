晴時多雲

林子豪打退鋼龍 8局下醒獅

2025/09/13 05:30

林子豪8、9局打出氣勢，助獅隊逆轉勝，獲選單場MVP。（記者塗建榮攝）林子豪8、9局打出氣勢，助獅隊逆轉勝，獲選單場MVP。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕味全龍洋投鋼龍自開賽起讓統一獅15上15下，投完7局只被擊出1支安打，統一打線直到他退場後才開始出現攻勢，最終靠陳重羽的再見高飛犧牲打於9局下一口氣鯨吞4分，以5：4氣走味全拿下新莊6連勝，林子豪先在8局下打退鋼龍，又在9局下擊出追近比數的二壘安打，本季第3次獲選單場MVP。

獅隊陳重羽（中）9局下一棒結束比賽。（記者塗建榮攝）獅隊陳重羽（中）9局下一棒結束比賽。（記者塗建榮攝）

關鍵2安2打點

吹響逆轉號角

鋼龍前5局都讓統一3上3下，6局下與林祖傑纏鬥11球才被擊出第1支安打，8局下再被林子豪敲安後由林凱威接替投球，統一隨即靠代打林佳緯擊出二壘安打拿到分數。9局下統一最後反撲，在陳鏞基獲保送後靠連續4支安打神奇扳平，味全故意保送林佳緯塞滿壘包想抓雙殺，卻被陳重羽一棒結束比賽。鋼龍投7局、被打2支安打失1分，二度叩關生涯50勝仍沒成功。

統一總教練林岳平指出，鋼龍不只是前5局，前7局投的位置對打者很難發揮，內角卡特球讓打線完全無法有效擊到1顆球，直到第8局得到1分，球隊的攻勢才活絡起來。8局下連續換陳聖平、林佳緯代打，把最好的打線都排上去，陳鏞基的選球開啟第9局的反攻也很重要。

林子豪貢獻2分打點，2支安打都打在最後2局，他表示，鋼龍這場搶好球的機率很高，就算想要等球也立刻是2好球，9局下1出局滿壘，即便他被三振或高飛球出局，至少後面打者還有機會，當下只想把球往天空外野送，拿到MVP卻讓他很意外，畢竟他的安打雖有打點卻沒追平比數，覺得陳聖平、陳重羽都比較關鍵。

