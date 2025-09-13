李致霖入選亞錦賽 龍超前部署

李致霖（資料照、中央社）

〔記者徐正揚／新北報導〕2025年亞錦賽將於9月22至29日在中國平潭舉行，台灣隊昨天公布正式的24人名單，中職球員有味全龍李致霖、統一獅高偉強、中信兄弟盧孟揚3名投手入選，獅、龍總教練林岳平、葉君璋都支持子弟兵參賽，期待兩人都有好表現，明年可以各在先發、牛棚成為一軍的重要戰力。

亞錦賽名單

22日開打 中職3投入選

李致霖於去年季中選秀會第二輪被味全指名，本季在二軍出賽12場、投25.1局，葉君璋表示，李致霖在8月就隨培訓隊赴日移訓，台灣隊總教練湯登凱也針對哪天比賽、投多少球與味全密切溝通，「球隊在過去兩個月按部就班，慢慢幫忙他拉高球數，希望能在一定的時間內達到需求。」

葉君璋樂見李致霖去打亞錦賽，接下來就看選手的表現與適應能力，「打國際賽會讓選手成長，如果他都沒有問題，明年就有機會在一軍，他是球隊要培養的先發投手，在中繼也會很有魅力。」

高偉強於今年季中選秀會第6輪被統一指名，林岳平指出，高偉強原本被評估是下半季即戰力，既然確定要打亞錦賽，就沒有把他登錄在60人名單，「打國際賽會有種代表台灣與陌生國外球隊交手的心境，打職棒就要有這種勝負的態度。」

