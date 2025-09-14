台維斯盃》盧隊長領軍 曾俊欣拚出重要勝利

台灣男網今全力留下主場勝利。（記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕曾俊欣昨在台維斯盃世界一級賽事，以2個6：1橫掃挪威對手杜拉索維奇，不但終止個人在台北市網球中心主場4連敗，更助台灣隊以1：1扳平，今天關鍵第4點他將與謝爾上演不同世代青少年球王對決的好戲。

曾俊欣在台維斯盃第2點出賽，以直落二擊潰挪威對手，助台灣隊扳平戰局。（記者林正堃攝）

揮別主場低潮

第2點扳平挪威

「有種終於跨過門檻的感覺！」曾俊欣第2點單打火力全開，跨盤連下7局，輾壓杜拉索維奇，總算揮別自去年台維斯盃主場對決法國、波士尼亞與赫塞哥維納，及年初力抗美國的單打4連敗，也讓台灣隊扳回第一點吳東霖以6：4、3：6、4：6遭謝爾逆襲的頹勢。他說：「相當開心，這是很重要的勝利。感謝隊長盧彥勳等教練團協助，讓我這兩週提升室內硬地作戰的手感，打出速度和侵略性。」

今扛關鍵第4點 不敢輕敵

24歲的曾俊欣目前世界排名120，他在2018年包辦法網、溫網青少男單冠軍，並榮登世界青少年排名第一；剛滿19歲的謝爾在名將魯德缺席下成為挪威第一單打，他去年打下法網青少男雙、溫網青少男單金盃，躍居世界青少年球王。即將面對191公分的後起之秀，曾俊欣不敢輕敵，「會再看他的比賽影片，然後跟盧哥討論，針對強勢發球打法來擬定策略。」

盧彥勳肯定年輕球員表現，喊話今天將全力留下主場勝利，爭取明年世界組總決賽資格戰門票，「決勝還是要看第2天，雙方都有機會，晚上我們開會再做最後調整。」週日第3點雙打將由何承叡搭檔老將莊吉生對決謝爾/杜拉索維奇。吳東霖雖因身體狀況惜敗，盧彥勳希望他休息恢復後，隔天能找回狀態，暫定壓軸第5點把關不變。

