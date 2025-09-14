特別鎖定南韓 黃筱雯復仇爭金

黃筱雯（中）挑戰成為台灣在世錦賽首位3金拳后。（拳協提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣好手黃筱雯昨在WB世界拳擊錦標賽女子54公斤級4強戰，以5：0復仇巴黎奧運銅牌得主、南韓勁敵林愛智，挺進金牌戰，賽後她也開心的比出愛心手勢慶祝。

黃筱雯（左）以5：0擊退巴黎奧運銅牌林愛智，順利挺進金牌戰。（劉宗泰提供）

奧運不敵林愛智 這次討回來

東京奧運銅牌得主黃筱雯，曾在2019、23年在世錦賽摘金，此行她接連擊敗日本國府縞鈴、蒙古奧雲策格、墨西哥吉兒艾隆索、林愛智，今天將與美國佩芮茲爭金，挑戰成為台灣拳擊首位在世錦賽打下3金的好手。

黃筱雯前次對上林愛智是去年巴黎奧運世界區資格賽，當時她以1：4落敗，但昨她有備而來，首回合打得更有耐心，在掌控距離得宜下，及時把握突擊機會痛擊對手，獲得全數5名裁判10分的青睞，後面兩回合也靠著優異的攻守表現，讓對手難以突破，成功奠定勝基。

教練劉宗泰表示，今年有特別鎖定南韓，在移地訓練時也邀請她的對練，藉此抓到破解方式，「但比賽中的執行還是要靠筱雯，也是因為她完美呈現，真的很難得。」

黃筱雯在4強打得更有自信，對此劉宗泰透露，「我跟她說，進入4強後打輸也有獎牌，就放開打，但大家都知道我們要的不會只是銅牌。」對於金牌戰將碰上佩芮茲，他表示，確實是不好應付的對手，且只有半天的時間能模擬對策，希望會有好表現。

另一場，「抗癌拳后」陳念琴在女子65公斤級4強與烏茲別克卡米多娃激戰到最後一刻，以2：3落敗，收下銅牌。

