晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

特別鎖定南韓 黃筱雯復仇爭金

2025/09/14 05:30

黃筱雯（中）挑戰成為台灣在世錦賽首位3金拳后。（拳協提供）黃筱雯（中）挑戰成為台灣在世錦賽首位3金拳后。（拳協提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣好手黃筱雯昨在WB世界拳擊錦標賽女子54公斤級4強戰，以5：0復仇巴黎奧運銅牌得主、南韓勁敵林愛智，挺進金牌戰，賽後她也開心的比出愛心手勢慶祝。

黃筱雯（左）以5：0擊退巴黎奧運銅牌林愛智，順利挺進金牌戰。（劉宗泰提供）黃筱雯（左）以5：0擊退巴黎奧運銅牌林愛智，順利挺進金牌戰。（劉宗泰提供）

奧運不敵林愛智 這次討回來

東京奧運銅牌得主黃筱雯，曾在2019、23年在世錦賽摘金，此行她接連擊敗日本國府縞鈴、蒙古奧雲策格、墨西哥吉兒艾隆索、林愛智，今天將與美國佩芮茲爭金，挑戰成為台灣拳擊首位在世錦賽打下3金的好手。

黃筱雯前次對上林愛智是去年巴黎奧運世界區資格賽，當時她以1：4落敗，但昨她有備而來，首回合打得更有耐心，在掌控距離得宜下，及時把握突擊機會痛擊對手，獲得全數5名裁判10分的青睞，後面兩回合也靠著優異的攻守表現，讓對手難以突破，成功奠定勝基。

教練劉宗泰表示，今年有特別鎖定南韓，在移地訓練時也邀請她的對練，藉此抓到破解方式，「但比賽中的執行還是要靠筱雯，也是因為她完美呈現，真的很難得。」

黃筱雯在4強打得更有自信，對此劉宗泰透露，「我跟她說，進入4強後打輸也有獎牌，就放開打，但大家都知道我們要的不會只是銅牌。」對於金牌戰將碰上佩芮茲，他表示，確實是不好應付的對手，且只有半天的時間能模擬對策，希望會有好表現。

另一場，「抗癌拳后」陳念琴在女子65公斤級4強與烏茲別克卡米多娃激戰到最後一刻，以2：3落敗，收下銅牌。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中