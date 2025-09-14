晴時多雲

體育 即時新聞

李洋跑3x3通告 關注籃壇風波

2025/09/14 05:30

運動部長李洋昨出席總統盃3x3籃球賽，是他上任後第一個公開行程。（運動部提供）運動部長李洋昨出席總統盃3x3籃球賽，是他上任後第一個公開行程。（運動部提供）

〔記者謝武雄、林岳甫／綜合報導〕「2025總統盃全民運動賽事3對3籃球賽」北區預賽，昨在桃園市桃園高中光電籃球場開打，運動部長李洋到場為選手加油，對於媒體問及職籃球員工會提告籃協一事，他表示，球員爭取權益的事情很重要，運動部會積極溝通協商，希望他們一個月內面談，運動部會持續關注此事，看能提供什麼協助。

今年總統盃3對3籃球賽約1千隊報名，比賽組別分為高中男女組、大專男女組及公開男女組，依序進行東區、南區、北區、中區預賽，其中，北區預賽昨、今天在桃園高中舉行，11月1、2日於凱達格蘭大道全國總決賽。

職籃工會提告籃協

運動部將協調兩造面談

李洋昨到場後，就與參賽球隊進行投籃PK賽，再進行開球擲幣儀式，為活動揭開揭幕。李洋魅力獨具，他向現場民眾喊話問說「早上也運動了，所以想問大家運動了嗎」，觀眾熱情回應「運動了」，李洋直呼「太好了！那等一下大家一起運動。」

李洋致詞提及，這是他上任後第一個公開行程，這階段不管什麼運動都希望嘗試，讓大家知道所有運動都有獨特魅力，他本身很喜歡打籃球，但之前當羽球選手不太敢打籃球，因為怕受傷，希望更多人知道運動魅力。

針對職籃球員工會在9月8日協助選手向籃協提出民事求償，盼籃協能面對法治及侵權責任。李洋指出，希望籃協1個月內盡速召集會議與工會討論、處理，維護選手權益，盼這件事情不要對兩方造成傷害。

