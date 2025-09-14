U18世界盃》2局失9分 差點上演沖繩慘案

曾聖恩對日本敲出雙安。（棒協提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕U18世界盃台灣隊昨對日本隊前2局就被暴打9分，一度瀕臨被扣倒局面，所幸林珺希、蘇嵐鴻和帕蘇拉．塔基斯利尼安有效止血，終場以1：9完成正規7局賽事，台灣隊以2勝3敗晉級季軍戰，今早10時跟南韓隊爭第3名，將推派劉任右先發。

林珺希第3局登板中繼2局，沒讓失分擴大。（棒協提供）

雖然是無關勝負的「消化試合」，日本隊監督小倉全由賽前就說仍會全力應戰，台灣隊先發投手張乙安和中繼何樺完全擋不住日本隊攻勢，前2局就被狂敲10安失掉9分，差點寫下2010年被美國隊10：0擊垮後、再度出現被扣倒的賽事，所幸後續3任投手僅再被日本隊敲1安，沒上演「沖繩慘案」。

複賽3場僅得3分

今抗韓爭季軍

團隊打擊率僅1成98的台灣隊打線，昨晚對日本隊仍綁手綁腳，全場敲7安有4支是內野安打，沒有敲回任何分數，唯一得分是曾聖恩在5局上滿壘選到保送，他單場貢獻2支內野安打，外帶1分打點，而蔡琞傑也貢獻單場雙安，其他打者全場苦吞7K。

台灣隊在超級循環賽才被南韓隊以8：1痛宰，且複賽3戰僅拿3分，今早對上南韓隊的季軍戰，極度低迷的打擊能否復甦將是一大關鍵。相反地，南韓隊昨以9：0痛宰巴拿馬，本屆盃賽打擊率2成58暫居12國第4，37分打點更比日本隊優異，已調整到最好狀態迎接季軍戰。

台灣隊將由劉任右扛下抗韓一戰，他在盃賽先發2場吞2敗，防禦率7.00，力拚季軍戰雪恥，盼能助隊從2019年以來連續4屆都能奪牌、隊史第8座季軍。

日本隊從預賽起狂掃8連勝，以全勝的戰績連續2屆挺進冠軍戰，今下午要硬拚美國隊，不只要完成2連霸，更要挑戰隊史第一次「全勝冠軍」紀錄，小倉全由直言，要從美國投手手中拿分數很困難，期待自家投手能以0失分壓制對手。

